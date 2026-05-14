Estados Unidos retira costosa fianza para obtener la VISA para el Mundial 2026

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 acaba de volverse mucho más sencillo y, sobre todo, más barato para miles de apasionados del fútbol.

La administración de los Estados Unidos ha decidido suspender un polémico requisito que obligaba a los visitantes de ciertos países a depositar una fianza de hasta 15.000 dólares para obtener su visa de turista y asistir al torneo.

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Esta medida representa un alivio significativo para los bolsillos de los hinchas que ya cuentan con sus entradas en mano y se preparan para vivir la fiesta del fútbol que inicia el próximo 11 de junio.



Esta fianza, que podía variar entre los 5.000 y los 15.000 dólares, fue implementada originalmente como parte de un esfuerzo por reducir las tasas de personas que sobrepasan el tiempo permitido en sus visas.

Aunque el sistema de depósitos afectaba a ciudadanos de 50 naciones diferentes, la noticia ha resonado con especial fuerza en el continente africano, donde cinco países clasificados para el certamen se encontraban bajo esta restricción: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, confirmó que el país está entusiasmado por organizar lo que calificó como el "mejor Mundial de la historia".

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Para facilitar este objetivo, el Departamento de Estado otorgará una exención temporal a los aficionados que cumplan con dos requisitos fundamentales: poseer una entrada válida para los partidos y haberse registrado en el sistema "FIFA Pass".

Este último es un mecanismo diseñado específicamente para agilizar las citas de visado y garantizar que los seguidores lleguen a tiempo para el pitazo inicial.

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Es importante destacar que esta flexibilidad en las políticas de inmigración es un caso inusual bajo la administración actual.

Anteriormente, solo los jugadores, entrenadores y personal técnico de las selecciones estaban exentos de este pago garantizado, dejando a los aficionados comunes en una situación de incertidumbre financiera.

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Sin embargo, tras meses de conversaciones y peticiones formales por parte de la FIFA, el gobierno estadounidense decidió abrir la puerta a los hinchas.

La eliminación de este depósito no solo beneficia a los fans, sino también al sector hotelero de los Estados Unidos.

Según informes de la Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento, las barreras en el proceso de visado y los altos costos geopolíticos estaban frenando la demanda internacional, resultando en reservas hoteleras por debajo de las expectativas iniciales para un evento de esta magnitud.

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Con la eliminación de la fianza, se espera que el flujo de visitantes internacionales aumente considerablemente en las próximas semanas.

A pesar de esta buena noticia, no todo es campo abierto para los viajeros. Grupos de derechos humanos han recordado que todavía existen controles estrictos, como la revisión de los historiales de redes sociales de los últimos cinco años para los solicitantes de visa.

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Además, persisten restricciones totales para ciudadanos de países como Irán y Haití, quienes, a pesar de tener equipos participando en fases del torneo, no pueden ingresar al territorio estadounidense como turistas, aunque sus jugadores y cuerpo técnico sí cuentan con permisos especiales.

Con la cuenta regresiva en marcha para el torneo que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, esta decisión busca proyectar un mensaje de unidad que el fútbol suele representar.

Aunque se estima que el número de personas directamente afectadas por la fianza de 15.000 dólares era de apenas unos cientos a principios de abril, la cifra ha ido creciendo rápidamente a medida que más fanáticos aseguran sus boletos.

La FIFA ha expresado su gratitud por esta colaboración con la Casa Blanca, señalando que este paso es vital para ofrecer un evento global inolvidable y récord en asistencia.