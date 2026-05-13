¿Qué pasó con el policía involucrado en la muerte del perrito Tigre, en Rionegro?

La polémica alrededor de la muerte de Tigre, el perro que perdió la vida durante un procedimiento policial en Rionegro, sigue creciendo luego de que se conociera que el uniformado involucrado todavía continúa vinculado a la Policía Nacional.

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Aunque en redes sociales circuló información asegurando que el agente había sido retirado o apartado oficialmente de su cargo, fuentes de la institución confirmaron que actualmente se adelanta un proceso disciplinario y que, presuntamente, se están evaluando las heridas para determinar si actuó en defensa de su vida.



Según se conoció, el uniformado sí permanece fuera de servicio activo mientras avanzan las investigaciones internas relacionadas con el caso.

La noticia volvió a encender el debate nacional sobre los procedimientos utilizados por las autoridades en situaciones donde hay animales involucrados.

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El tema ha provocado cientos de reacciones, especialmente entre defensores de animales y ciudadanos que participaron en manifestaciones realizadas en Rionegro durante los últimos días.



La investigación disciplinaria sigue en curso

Desde la Policía Nacional confirmaron que actualmente existe una investigación disciplinaria contra el uniformado con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido durante el procedimiento realizado el pasado 11 de mayo en el centro de Rionegro.

Las autoridades buscan establecer si las actuaciones estuvieron ajustadas a los protocolos y si corresponde aplicar sanciones relacionadas con el caso.

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El hecho ocurrió cuando varios policías llegaron a atender una situación de orden público en la que, según las versiones oficiales, estaba involucrado el dueño del perro. De acuerdo con la Policía, existían reportes previos relacionados con presunto maltrato animal contra el propietario de Tigre.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron que el hombre habría atacado a varios uniformados utilizando un machete. En medio de esa situación, Tigre también habría reaccionado contra algunas personas, entre ellas uno de los policías presentes en el procedimiento.

Según la versión entregada por la institución, el agente utilizó su arma de dotación tras sentirse amenazado durante el operativo.

Comunidad cuestiona el procedimiento realizado

Varias personas que asistieron a las movilizaciones y a la velatón organizada en memoria de Tigre aseguran que el procedimiento pudo manejarse de otra manera y que el animal no representaba una amenaza tan grave como para utilizar un arma de fuego.

Los asistentes también han señalado que el perro era pequeño y que existían otras alternativas antes de llegar a ese desenlace.

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Uno de los puntos que más ha generado discusión en redes sociales es por qué no se solicitó apoyo de Ceiba, entidad encargada del bienestar animal en Rionegro, para atender la situación de manera especializada.

A pesar de las críticas, la Policía Nacional indicó que Tigre estaba catalogado como un perro de “raza potencialmente peligrosa”, aspecto que también forma parte de la investigación en desarrollo.

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COLOMBIA: SEPARAN A POLICÍA QUE DISPARÓ Y MATÓ A PERRO EN RIONEGRO, ANTIOQUIA



La Policía de Antioquia apartó temporalmente al uniformado que disparó contra un perro y lo mató en Rionegro, a la vez que abrió una investigación disciplinaria y penal para determinar si hubo uso… pic.twitter.com/o7eZ14ADy8 — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) May 12, 2026

¿Puede un policía en Colombia disparar contra un perro durante un procedimiento?

En Colombia, la regla general es clara: un policía no debería disparar contra un animal durante un procedimiento.

Las leyes actuales reconocen a los animales como seres sintientes y obligan a las autoridades a evitar cualquier tipo de daño innecesario.

El uso de un arma de fuego contra un perro solamente podría justificarse en situaciones extremas donde exista un peligro inmediato y no haya otra alternativa para controlar la situación. Es decir, el disparo debe ser el último recurso, no la primera opción.

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Las normas sobre uso de la fuerza también exigen que cualquier reacción sea proporcional. Por eso, en casos como el de Tigre en Rionegro, una de las principales preguntas es si realmente se agotaron otras medidas antes de utilizar el arma.

Si durante la investigación se concluye que el procedimiento no fue proporcional o que existían otras formas de manejar al animal, el uniformado podría enfrentar sanciones disciplinarias y otros procesos relacionados con su actuación.