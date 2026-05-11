Denuncian que policía disparó a perro que defendía a su dueño en procedimiento policial

Un procedimiento policial realizado en pleno centro de Rionegro, Antioquia, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas en redes sociales.

La situación ocurrió durante la mañana de este lunes y generó una fuerte reacción entre habitantes del municipio luego de que un perro muriera en medio de un operativo adelantado por uniformados de la Policía.

Puedes leer: VIDEO: moto quedó colgada de un semáforo tras accidente; conductor terminó en el hospital



Todo ocurrió en la carrera 48, una zona bastante transitada del municipio antioqueño.



Según las versiones conocidas hasta el momento, los uniformados se acercaron a un reciclador conocido en el sector como “el costeño”, quien al parecer portaba un arma blanca.

Testigos aseguraron que, durante la intervención, el hombre se habría negado a entregar el objeto que llevaba consigo, situación que derivó en momentos de tensión con los agentes.

En medio de ese escenario apareció el perro que acompañaba al reciclador, un animal que, según quienes presenciaron el hecho, reaccionó intentando defender a su dueño mientras se desarrollaba el forcejeo.

Publicidad

Varias personas afirmaron que el animal únicamente estaba protegiendo a quien consideraba su compañero de vida. Incluso, algunos ciudadanos aseguraron que hubo gritos y súplicas para que el uniformado no accionara su arma durante el procedimiento.

Puedes leer: Sale a la luz fría verdad sobre muerte de joven en ascensor de C.C. Nuestro Bogotá

Publicidad

Sin embargo, otras versiones conocidas después del incidente señalaron que el ambiente era bastante complejo y que tanto los policías como los ciudadanos que se encontraban cerca habrían estado en medio de una situación de riesgo.

¿Qué responde la Policía Nacional tras el procedimiento?

El video del momento comenzó a circular rápidamente en internet y provocó indignación entre usuarios de distintas ciudades del país. Aunque la grabación corresponde a una denuncia ciudadana, el material no muestra las lesiones sufridas por el animal, detalle que también ha generado múltiples preguntas entre quienes siguen el caso.

Mientras tanto, habitantes de Rionegro expresaron su inconformidad frente a lo ocurrido y pidieron claridad sobre los protocolos aplicados durante la intervención policial. Muchos aseguran que el episodio dejó un ambiente de tristeza en el sector, especialmente entre quienes conocían al reciclador y al perro que lo acompañaba diariamente por las calles del municipio.

Tras el operativo, el hombre fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento no se conocen más detalles oficiales sobre su situación jurídica ni sobre las decisiones que podrían tomarse alrededor del procedimiento adelantado por los uniformados.

Por ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento amplio sobre el caso ni han explicado oficialmente cómo ocurrió exactamente el procedimiento que terminó generando la muerte del perro.

¿Puede un policía en Colombia disparar contra un perro durante un procedimiento?

En Colombia, la Policía Nacional no puede atacar ni disparar contra un animal de manera injustificada, ya que las leyes actuales reconocen a los animales como seres sintientes y sancionan el maltrato animal.

Publicidad

Sin embargo, sí existen situaciones excepcionales en las que un uniformado podría usar su arma contra un perro, especialmente si el animal representa un peligro real e inmediato para la vida del oficial o de otras personas y no hay otra forma de controlar la situación.

Las normas sobre uso de la fuerza establecen que las armas de fuego deben utilizarse únicamente como último recurso y de manera proporcional. Si se demuestra que el procedimiento no cumplió con esos criterios, el agente podría enfrentar investigaciones disciplinarias y judiciales por el manejo dado durante la intervención.

