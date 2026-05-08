Sale a la luz fría verdad sobre muerte de joven en ascensor de C.C. Nuestro Bogotá

El fallecimiento de un joven de 29 años dentro del centro comercial Nuestro Bogotá tiene en alerta a las autoridades y ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

El caso ocurrió durante la mañana de este viernes 8 de mayo en uno de los restaurantes del reconocido establecimiento ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Puedes leer: Aparecen pertenencias del periodista Mateo Pérez; presentan signos de violencia



Las primeras versiones generaron confusión entre usuarios de redes sociales, especialmente porque se habló inicialmente de un supuesto incidente relacionado con un ascensor del lugar.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles oficiales sobre lo ocurrido y el propio centro comercial emitió un comunicado aclarando varios puntos clave del caso.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados fueron alertados sobre las 8:30 de la mañana luego de recibir un reporte relacionado con una persona que, presuntamente, habría caído desde un cuarto piso.

Publicidad

Joven hallado sin vida en ascensor de Nuestro Bogotá /Foto: Nuestro Bogotá

¿Quién es el hombre que murió en ascensor del CC. Nuestro Bogotá?

Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un ascensor ubicado al interior de uno de los restaurantes que operan en el centro comercial.

Publicidad

La víctima trabajaba en ese establecimiento y, hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente su identidad.

La investigación quedó en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los actos urgentes y esclarecer las circunstancias exactas alrededor de este hecho que ha causado impacto entre trabajadores, visitantes y usuarios en redes sociales.

Mientras avanzan las investigaciones, el centro comercial Nuestro Bogotá también decidió pronunciarse oficialmente para aclarar algunas versiones que empezaron a circular tras conocerse la noticia.

En el comunicado, la administración explicó que el caso ocurrió dentro de un restaurante y no en una zona común del establecimiento. Además, señalaron que el hecho no estaría relacionado con fallas en los ascensores o escaleras eléctricas del centro comercial.

“El incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de sus equipos de transporte vertical”, explicó el centro comercial en su pronunciamiento oficial. También aseguraron que estos equipos reciben mantenimiento constante y revisiones periódicas para garantizar la seguridad de los visitantes.

Puedes leer: Suegra de Carolina Flores asegura que el arma “se disparó sola”: revelan nuevos mensajes

Publicidad

Por ahora, Medicina Legal será la entidad encargada de establecer las causas exactas de la muerte del joven trabajador. Mientras tanto, el CTI continúa recopilando información y realizando entrevistas que permitan reconstruir lo sucedido dentro del establecimiento comercial.

El centro comercial reiteró además que, por respeto a la privacidad de la familia y mientras avanzan las investigaciones oficiales, no entregará detalles adicionales sobre el caso.

Tragedia en centro comercial Nuestro Bogotá: hombre falleció tras sufrir accidente con un ascensor #HoyEnBlu #VozPopuli pic.twitter.com/zHpfKIWdM3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 8, 2026