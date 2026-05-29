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Crudos detalles de muerte de estudiante en Suba mientras boxeaba con compañero

La familia del joven cuestionó la falta de acompañamiento por parte de la institución tras lo ocurrido en la localidad de Suba.

Revelan detalles de la muerte de Johan Manuel Percy
Crudos detalles de muerte de estudiante en Suba mientras boxeaba con compañero
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de may, 2026

El fallecimiento de Johan Manuel Percy, un estudiante de 16 años, conmocionó a Bogotá, esto debido a que este suceso ocurrió el pasado miércoles 27 de mayo en las instalaciones del Colegio Distrital Prado Veraniego sede A, durante la jornada de descanso.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios de testigos, Johan Manuel Percy, quien cursaba el grado undécimo, se encontraba realizando un juego de boxeo con un compañero de clases. Durante el intercambio, el joven recibió un fuerte golpe en el pecho y según las autoridades fue este el golpe que le quitó la vida.

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Una vez ocurrió el impacto, este cayó inicialmente, pero intentó reincorporarse para continuar. Según relató su hermana, Ángela Herrera para el medio de comunicación Noticias RCN, el joven "caminó unos pasos y se desplomó" definitivamente. A pesar de que sus propios compañeros intentaron realizar maniobras de reanimación en el lugar y de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, éste llegó sin signos vitales.

Su madre, Luz Myriam Vargas, compartió con profundo dolor que su hijo tenía planes claros para el futuro, deseaba estudiar zootecnia. Además recordó que el joven tenía la intención de celebrar su graduación, al punto que había pedido una fiesta de celebración para este acontecimiento.

Muere estudiante en juego de boxeo en colegio de Suba
Muere estudiante en juego de boxeo en colegio de Suba
/ FOTO: Compuesta - Tomadas de Noticias Caracol

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"Le dije que sí y por eso estaba ahorrando", relató la madre, evidenciando el esfuerzo familiar detrás de los sueños del adolescente, para conmemorar este logró.

¿Qué más se conoció de Johan Manuel Percy?

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Por otro lado, durante la conversación para este medio los familiares de la víctima expresaron su descontento con el manejo que el colegio le dio a esta situación. Al punto que denuncian una falta de acompañamiento y de información clara por parte de las directivas.

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Ante esto, la madre de Johan Manuel Percy hizo un llamado público vehemente: "Que ponga la cara y diga algo", refiriéndose al compañero que propinó el golpe fatal. La familia insiste en que se debe esclarecer lo ocurrido y que la institución debe asumir su responsabilidad.

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Por su parte, la Secretaría de Educación Distrital emitió un pronunciamiento oficial asegurando que el colegio activó los protocolos de emergencia de manera oportuna. La entidad afirmó que iniciaron los procesos de acompañamiento emocional y psicosocial para los estudiantes y docentes afectados por la tragedia.

Asimismo, las autoridades educativas manifestaron su disposición para colaborar con la investigación penal que ya adelantan las autoridades competentes para determinar las responsabilidades legales de este lamentable hecho que hoy enluta a Bogotá.

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