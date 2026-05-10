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Mujer se abalanzó contra un ladrón para no ser robada en Chapinero; hay video

Las autoridades lograron capturar al presunto responsable, un hombre de 27 años que fue reducido con ayuda de la comunidad.

Mujer atacó a ladrón en Chapinero
Mujer se abalanzó contra un ladrón para no ser robada en Chapinero; hay video
Foto: Pantallazos tomados de Caracol Televisión
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de may, 2026

Una mujer logró evitar el robo de su teléfono celular tras enfrentarse físicamente a un delincuente en la localidad de Chapinero. Esta situación fue registrada en su totalidad por cámaras de seguridad de la zona, la cual terminó con la detención de un hombre de 27 años por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según informaron las autoridades esta situación ocurrió el pasado 9 de mayo de 2026 en el sector de Chapinero Alto. Así mismo, se conoció por parte de las autoridades y las imágenes captadas por dispositivos de vigilancia, el sospechoso abordó a la víctima bajo la modalidad de "raponazo", intentando quitarle su celular y huir con este.

Puedes leer: Video en TransMilenio desata indignación: mujer habría golpeado a pasajera

Sin embargo, en una reacción la mujer evitó que la persona huyera con su celular y lo terminó enfrentando, en un acto que es celebrado en redes sociales. Durante el video se observa cómo se abalanza sobre el hombre para retenerlo, mientras grita desesperadamente pidiendo auxilio.

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Gracias a sus gritos, varias personas que se encontraban pasando por la zona acudieron al llamado y colaboraron activamente para rodear y retener al presunto delincuente en plena vía pública, gracias a esto, el hombre no escapara antes de la llegada de las autoridades.

¿Qué más se conoce de esta situación en Chapinero?

Una vez se dió la captura del individuo, el mayor Diego Buitrago, de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que uniformados de la Estación de Policía Chapinero se encontraban realizando labores de patrullaje cuando ocurrió todo.

Puedes leer: Duro relato de padres del menor víctima de presunto abuso en Usme: “Intentó llevárselo”

"Nuestros compañeros fueron notificados a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la ciudadanía", explicó el oficial a Noticias Caracol, sobre la rápida acción de las autoridades en estos casos.

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Tras el operativo, el capturado fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto. Ante esto, la Policía Nacional aprovechó este suceso para reiterar la importancia de la denuncia oportuna, para realizar las correspondientes capturas.

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De igual forma, el mayor Buitrago enfatizó la necesidad de que la ciudadanía continúe trabajando de manera articulada con la institución para fortalecer la vigilancia en sectores residenciales y comerciales.

Por ahora, las autoridades recomiendan siempre priorizar la integridad física ante cualquier hecho delictivo, aunque destacan que, en esta ocasión, la unión entre la víctima, los vecinos y la policía permitió retirar a un presunto ladrón de las calles.

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