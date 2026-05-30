Yulixa Toloza: Así fueron ocasionadas las heridas de arma blanca y fracturas en su cuerpo

El caso de Yulixa Toloza continúa generando conmoción en Colombia luego de conocerse nuevos detalles del informe pericial realizado tras su fallecimiento. La investigación ha avanzado de manera significativa desde que su cuerpo fue hallado en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Ahora, el análisis técnico de Medicina Legal y las declaraciones del abogado de su familia han permitido aclarar varios puntos sobre las lesiones encontradas en su cuerpo.

La mujer, de 52 años, falleció días después de haberse sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Desde entonces, el nombre de Yulixa Toloza ha permanecido en el foco de atención pública mientras la justicia avanza en la reconstrucción de lo ocurrido.

Yulixa Toloza: qué reveló la necropsia sobre las heridas encontradas

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Uno de los aspectos que más llamó la atención dentro del informe forense fue el hallazgo de múltiples lesiones descritas técnicamente como causadas por elemento cortopunzante. Sin embargo, la defensa de la familia aclaró que este término ha sido interpretado de forma equivocada.

Según explicó el abogado Diego Felipe Gutiérrez, estas marcas corresponden a los puntos de ingreso del instrumento utilizado durante el procedimiento para la extracción de tejido graso.

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“Lo están haciendo ver como si se tratara de otro tipo de lesión, pero técnicamente corresponden al aparato con el que realizaron la succión”, indicó.

El reporte menciona cuatro lesiones en la región anterior del cuerpo y otras siete en la parte posterior. Todas presentan bordes definidos y, según las fuentes consultadas, coinciden con las zonas intervenidas durante el procedimiento estético.

Fuentes de Medicina Legal también le confirmaron a medios nacionales que dichas marcas serían compatibles con la técnica empleada durante la intervención.

Yulixa Toloza y el origen de las fracturas en su cuerpo

Otro hallazgo importante en el caso de Yulixa Toloza está relacionado con las fracturas óseas detectadas en varias costillas. El informe señala afectaciones tanto en el lado izquierdo como derecho del tórax.

De acuerdo con el representante legal de la familia, estas fracturas no estarían relacionadas directamente con el procedimiento estético, sino con las maniobras de reanimación que se habrían realizado cuando intentaban estabilizarla.

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Según su explicación, durante el intento por asistirla se aplicaron maniobras de presión torácica que habrían provocado múltiples fracturas. “De pronto, por el desespero y la urgencia del momento, la reanimación no se realizó de la manera adecuada”, señaló.

Medicina Legal coincidió en esa lectura preliminar y señaló que las lesiones óseas serían compatibles con reanimación cardiopulmonar.

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Yulixa Toloza: el hallazgo clave que sigue marcando la investigación

El informe pericial también confirmó que el proceso que comprometió la salud de Yulixa Toloza habría estado relacionado con la presencia de material graso que llegó hasta los pulmones, lo que produjo una grave dificultad respiratoria.

Según explicó el abogado de la familia, esto desencadenó una obstrucción que terminó afectando severamente su capacidad de respirar. Esa conclusión coincide con el análisis emitido por Medicina Legal.

Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo pruebas para esclarecer completamente lo sucedido y determinar responsabilidades. El documento forense se ha convertido en pieza clave dentro del expediente y será determinante en el proceso judicial que sigue en curso.

El caso de Yulixa Toloza continúa avanzando en los despachos judiciales mientras se revisan cada uno de los detalles técnicos alrededor de su fallecimiento, un expediente que sigue despertando atención nacional por la complejidad de sus hallazgos y por las preguntas que aún esperan respuesta.

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