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Isabella Ladera rompe el silencio y hace delicada denuncia por estafa con su nombre

La modelo venezolana rompió el silencio y denunció que están usando una falsa cuenta de redes sociales para engañar a las personas.

Isabella Ladera denuncia estafas a su nombre
Isabella Ladera rompe el silencio y hace delicada denuncia por estafa con su nombre
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de may, 2026

La reconocida creadora de contenido y modelo de venezolana, Isabella Ladera, apareció en las últimas horas y realizó una denuncia pública sobre una delicada situación de seguridad que involucra la suplantación de su identidad, esto mediante una cuenta de Facebook con su mismo nombre.

A través de sus plataformas oficiales, la influencer advirtió a sus seguidores sobre una modalidad de estafa en la que personas inescrupulosas están utilizando su imagen para obtener beneficios económicos de manera fraudulenta, donde según Isabella Ladera se estaría usando su nombre, fotos, y además establecer contacto con las personas.

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De igual forma, explicó que estos perfiles suplantadores estarían contactando a los seguidores de la influencer para solicitar transferencias de dinero, una situación que ha generado profunda preocupación. Ante esto, la modelo de Venezuela decidió usar sus redes sociales para mandar un mensaje al respecto.

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¿Cuál fue el mensaje de Isabella Ladera?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Isabella Ladera decidió pronunciarse de manera contundente tras recibir información de que varias personas ya habrían caído en el engaño y realizado pagos creyendo que se trataba de una interacción real con la creadora.

"La cuenta que está haciendo todo eso en Facebook y a la que le estás dando dinero no es mía", enfatizó Isabella en sus historias de redes sociales para desvincularse completamente de estas acciones. De igual forma, enfatizó que este tipo de acciones no la afectarán y se encuentra enfocada en lo suyo.

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"Yo no me doy mala vida al respecto, la verdad, pero te aviso de igual manera", comentó la venezolana, buscando que su mensaje se difunda para evitar que más seguidores pierdan su dinero ante los estafadores.

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Por otro lado, Isabella comentó su indignación por la viralización de una fotografía manipulada con inteligencia artificial (IA) que circulaba en redes, lo que subraya el constante asedio de contenido falso que rodea a las figuras públicas en la actualidad.

Estas complicaciones en redes sociales ocurren en un momento sumamente especial para la influencer, quien se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. Ladera ha compartido con su audiencia que actualmente transita la semana 32 de gestación, esperando el nacimiento de su bebé para mediados de junio o principios de julio.

A pesar de los síntomas y molestias propias de las últimas semanas de embarazo, la creadora de contenido sigue activa, utilizando su influencia para proteger a sus seguidores de estafas mientras se prepara para darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

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