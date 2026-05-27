Él es Tomás Rodríguez, el esposo de Paloma Valencia; hay fotos de la boda

El nombre de Paloma Valencia volvió a generar conversación luego de su oficialización como candidata presidencial para las elecciones de 2026.

Pero mientras la senadora del Centro Democrático se mueve entre debates, discursos y eventos políticos, muchas personas empezaron a preguntarse quién es el hombre que la acompaña desde hace años y que casi nunca aparece en el ojo público.

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Se trata de Tomás Rodríguez, economista y académico colombiano que, pese a estar casado con una de las figuras más reconocidas del uribismo, ha mantenido un perfil completamente discreto y lejos de la discusión política.

A diferencia de Paloma Valencia, cuya carrera ha estado marcada por el debate público y la vida política, Rodríguez ha preferido enfocarse en la academia, la investigación y la docencia universitaria.

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La historia entre ambos comenzó mucho antes de campañas presidenciales y discusiones en el Congreso. Los dos se conocieron en la Universidad de los Andes, institución que además tiene un significado especial para la familia de la senadora, ya que fue fundada por su abuelo, Mario Laserna Pinzón.

En ese momento, Paloma Valencia también trabajaba en el ámbito universitario como profesora catedrática en áreas relacionadas con lógica, Constitución, retórica y democracia. Mientras tanto, Tomás Rodríguez ya encaminaba su carrera hacia la economía y el análisis académico.

Quién es el esposo de Paloma Valencia: así es la vida de Tomás Rodríguez

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El esposo de Paloma Valencia tiene una fuerte tradición académica

Tomás Rodríguez estudió Economía y posteriormente construyó una sólida carrera universitaria. Además, cuenta con estudios avanzados en instituciones internacionales como Oxford, la London School of Economics y la Universidad de Stanford.

Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención sobre su historia familiar es que proviene de un entorno completamente ligado al conocimiento y la investigación.

Es hijo de Manuel Rodríguez Becerra, reconocido exministro de Medio Ambiente y una figura importante en temas ambientales y académicos en Colombia.

Por otro lado, su madre es Carmen Barraquer, médica e investigadora especializada en oftalmología y perteneciente a la reconocida familia Barraquer, fundadora de la tradicional Clínica Barraquer de Bogotá.

Quién es el esposo de Paloma Valencia: así es la vida de Tomás Rodríguez

Así fue el matrimonio entre Paloma Valencia y Tomás Rodríguez

La pareja contrajo matrimonio en 2016 en una ceremonia realizada en Subachoque, Cundinamarca. En ese momento, Paloma Valencia ya tenía una carrera política bastante visible dentro del Centro Democrático y mantenía una cercanía evidente con el expresidente Álvaro Uribe.

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Precisamente, Uribe estuvo presente durante la boda y compartió mensajes en redes sociales felicitando a la pareja.

La ceremonia también contó con la asistencia de varios integrantes del partido político, incluyendo figuras como María del Rosario Guerra y Paola Holguín.

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Para entonces, la relación entre Paloma Valencia y Tomás Rodríguez ya llevaba varios años consolidándose lejos de los reflectores mediáticos.

Con el paso del tiempo, la pareja formó su familia junto a su hija Amapola, quien ocasionalmente ha acompañado a la senadora en algunos eventos públicos.

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Mientras la figura política de Valencia ha seguido creciendo en el escenario nacional, su esposo ha mantenido la misma postura reservada. No suele participar en entrevistas, evita protagonismo en medios y rara vez aparece en actividades relacionadas con campañas o debates.

De hecho, una de sus apariciones más recientes ocurrió durante el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Paloma Valencia en Bogotá, donde estuvo acompañándola junto a su hija, aunque permaneciendo en un segundo plano.