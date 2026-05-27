¿Qué pasa realmente si el voto en blanco el 31 de mayo en Colombia es muy alto?

Las elecciones presidenciales en Colombia del próximo 31 de mayo abren un debate crucial sobre las herramientas democráticas de los ciudadanos.

Entre la polarización de las diferentes campañas políticas, surge con fuerza una alternativa protegida por la Constitución: el voto en blanco. Sin embargo, persisten dudas y mitos urbanos sobre su verdadero alcance legal.

¿Qué pasa si el voto en blanco gana en la primera vuelta? Aquí te explicamos los efectos reales según la normativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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El efecto legal: Repetir las elecciones

Contrario a la creencia popular de que el voto en blanco se suma al candidato mayoritario, la legislación colombiana le otorga un poder político real e independiente.

De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, si el voto en blanco obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos (es decir, el 50% más uno), la elección debe repetirse por una única vez.

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En este escenario excepcional, las consecuencias para las elecciones presidenciales serían inmediatas:



Nuevas elecciones: Se debe convocar a una nueva jornada de votación dentro de las fechas establecidas por la ley.

Se debe convocar a una nueva jornada de votación dentro de las fechas establecidas por la ley. Cambio de candidatos: Para la nueva votación, no se podrán presentar los mismos candidatos presidenciales que compitieron en la jornada del 31 de mayo. Los partidos políticos estarían obligados a postular fórmulas completamente nuevas.

¿Puedo llevar mi propio esfero para votar en las elecciones? /Foto: IA /Registraduría

¿Qué pasa con el voto en blanco en segunda vuelta?

Es fundamental aclarar el panorama ante una eventual segunda vuelta, programada para el 21 de junio. Si bien el voto en blanco aparece de forma obligatoria en la tarjeta electoral, sus efectos cambian drásticamente en esta etapa.

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En la segunda vuelta presidencial, el voto en blanco solo sirve como una expresión simbólica de inconformismo.

Aunque la casilla obtenga la mayoría de los sufragios, no obligará a repetir las elecciones. El candidato que logre la mayor cantidad de votos individuales asumirá la presidencia del país para el periodo constitucional, sin importar el volumen de votos en blanco registrados en las urnas.

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Mitos comunes sobre el voto en blanco

Para votar informados este 31 de mayo, es vital desmentir dos grandes mitos que circulan en redes sociales:

