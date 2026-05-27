¿Tu voto se puede borrar? El Registrador Nacional rompe el silencio en El Klub

Si eres de los que pasa cadenas por WhatsApp diciendo que la tinta de los puestos de votación desaparece por arte de magia o que un algoritmo "rebelde" va a cambiar tu decisión, saca un segundo para leer esto porque te va a dar un giro de 180 grados a lo que creías.

En una charla relajada en El Klub de La Kalle, el Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, puso los puntos sobre las íes y dejó claro que aquí los trucos de magia no existen.

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Empecemos por lo que más te angustia: los benditos lapiceros. Seguro has escuchado que son "especiales" para que el voto se borre. Pues resulta que el Registrador fue tajante:



“Los lapiceros son lapiceros ordinarios de los que común y corriente se compran a precios muy módicos”.

Se compran miles de ellos para las 122,000 mesas, pero si todavía no te fías y crees que hay algo raro, tú tienes el poder. El Registrador te invita a que lleves tu propio arsenal: “la ciudadanía puede llevar su propio lapicero estilógrafo esmalte tempra lo que quiera”.

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Así que, si quieres marcar tu tarjetón con tu pluma de la suerte, ¡hazlo! No hay excusa.

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Ahora, hablemos del famoso software. Muchos creen que hay una supercomputadora decidiendo quién gana, pero la realidad es mucho más aburrida (y segura). El Registrador aclaró en La Kalle que “el software no cuenta votos el software consolida la información”.

En palabras sencillas, lo que hace el programa es sumar lo que ya anotaron los jurados en los papeles. No tiene voluntad propia.

Además, es imposible que el software se invente datos porque “el software lo único que hace es consolidar la información de cada mesa de votación” y cada una de esas mesas tiene un acta física pública que puedes ver.

¿Y los hackers? Porque hoy en día todo se puede hackear, ¿cierto? Pues no es tan fácil. El Registrador reveló que en las pasadas elecciones al Congreso hubo “cerca de 30 millones de intentos de ataques cibernéticos”.

“Colombia el voto no es electrónico en Colombia el voto es físico”. Al final del día, lo que vale es el papelito que metiste en la urna.