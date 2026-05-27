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Nequi lanza 'polla' mundialista con premios de hasta $35 millones; así puedes participar

La billetera virtual anunció su polla para el Mundial 2026, donde los usuarios podrán enviar sus pronósticos y competir por premios.

Nequi lanza 'polla' mundialista
Nequi lanza 'polla' mundialista con premios de hasta $35 millones; así puedes participar
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de may, 2026

A menos de un mes que arranque el Mundial de Fútbol 2026, la plataforma Nequi lanzó oficialmente "La Polla Nequi". Con esta iniciativa busca premiar la fidelidad de sus usuarios permitiéndoles participar en una dinámica de pronósticos deportivos que entregará un total de varios incentivos económicos.

La campaña estará vigente hasta el 19 de julio de 2026, la cuál promete entregar premios a un total de 2.500 participantes, con un incentivo máximo individual que alcanza los $35 millones para el ganador del ranking general, para esto, los interesados deben usar como mínimo dos productos o servicios de la plataforma.

Puedes leer: ¡Alerta usuarios Nequi! Estos servicios dejarán de funcionar a finales de mayo

Entre los servicios válidos se encuentran para los interesados están:

  • Pagos con la Tarjeta Débito Nequi Visa.
  • Pagos a través de código QR o directamente desde la app.
  • Recargas, compras en línea y pago de suscripciones.
  • Recepción de remesas o transferencias por "llaves".
  • Desembolsos de préstamos Nequi o uso de seguros.

Una vez cumplido este requisito, Nequi enviará un código alfanumérico único, personal e intransferible mediante una notificación dentro de la app. Este código es indispensable para registrarse en la sección de la polla y comenzar a realizar los pronósticos.

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¿Cómo se puede participar en la polla Nequi?

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La competencia se basa en el acierto de los resultados de los partidos del Mundial entre los registrados. Al punto que hay una forma de organización, donde acertar el marcador exacto y el ganador otorga 10 puntos, mientras que acertar solo el ganador o el empate da 5 puntos, esto en las fases iniciales del torneo.

Durante las fases finales, el puntaje aumenta, es decir el que acierte el marcador y ganador entrega 20 puntos, y acertar solo ganador o empate otorga 10 puntos. Sumado a esto, los usuarios pueden completar misiones para acumular puntos extra y escalar posiciones dentro de la app.

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Puedes leer: Doble asesoría pensional: El "descuido” que podría costarle a miles de trabajadores

Mientras tanto, Nequi diseñó una estructura de premios dividida en dos grandes categorías: donde destinará $350 millones entre los participantes con mayor puntaje acumulado de todo el torneo, mientras que se repartirán $50 millones adicionales para los mejores de cada etapa.

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El cierre del ranking general está programado para el 19 de julio de 2026 a las 9:00 p. m., y los ganadores se definirán esa misma noche. Los premios se abonarán directamente a la cuenta Nequi de los ganadores bajo el concepto "La Polla Nequi".

Finalmente, la entidad aclara que esta dinámica tiene un carácter estrictamente promocional y no constituye una apuesta ni implica riesgo económico para los participantes.

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