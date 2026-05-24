LINK para comprar casas y apartamentos desde $94 millones con Bancolombia; nuevos y usados

Bancolombia se consolida como una de las instituciones financieras más relevantes del territorio nacional, brindando servicios a millones de usuarios que confían en sus cuentas y líneas de crédito para gestionar su economía diaria.

Sin embargo, la labor de esta entidad va mucho más allá de las tarjetas de débito o crédito convencionales, pues ha desarrollado alternativas específicas para que el sueño de tener vivienda propia sea una meta alcanzable para los ciudadanos.

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Contar con un hogar estable no es solo un anhelo personal, sino también una base para el desarrollo del mercado inmobiliario, donde muchos se dedican a la compra y venta de propiedades.



Para responder a esta necesidad de forma eficiente y moderna, la entidad financiera ha puesto en marcha Tu360Inmobiliario, un servicio integral que facilita tanto la compra como la venta de bienes raíces.

Este portal web funciona como un ecosistema digital donde los interesados no solo encuentran inmuebles nuevos y usados, sino que también pueden conectar directamente con constructoras y agentes inmobiliarios de trayectoria.

Además, la plataforma integra servicios financieros clave, permitiendo a los usuarios realizar solicitudes de crédito de vivienda de manera directa, simplificando significativamente los trámites para los futuros propietarios.

Una de las grandes fortalezas de esta herramienta es su interfaz intuitiva, diseñada para que cualquier persona pueda navegar y encontrar ofertas en diversas regiones de Colombia.

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Ya sea en las capitales principales o en municipios en crecimiento, los usuarios tienen la posibilidad de filtrar su búsqueda según criterios muy específicos como el precio deseado, el área en metros cuadrados, los acabados, la ubicación exacta y la antigüedad del inmueble.

¿Cómo comprar casa con Bancolombia?

Para acceder, basta con buscar "Tu 360 Inmobiliario" en cualquier navegador de preferencia o utilizar los enlaces oficiales de Bancolombia para empezar a explorar opciones por número de habitaciones, zona o tipo de vivienda.

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En cuanto a la oferta disponible en el portal, existen opciones que se ajustan a diversos presupuestos y necesidades familiares.

Por ejemplo, en el municipio de Soacha destaca un apartamento usado de 30 metros cuadrados con un precio de $94.000.000.

Esta propiedad cuenta con una habitación, un baño, sala comedor, hall de estudio y cocina semi integral. Sus acabados incluyen pisos laminados en las zonas sociales y de descanso, mientras que el conjunto residencial ofrece comodidades como salón comunal, zonas verdes y vigilancia las 24 horas.

Por otro lado, para quienes prefieren proyectos nuevos en zonas costeras, en Galapa, Atlántico, se encuentra una oferta de casas de dos niveles desde los $128.115.000.

Estas viviendas nuevas cuentan con un área de 52 metros cuadrados, tres habitaciones y un espacio de parqueadero.

Si el interés se inclina hacia zonas de descanso o climas cálidos, en Girardot, Cundinamarca, la plataforma muestra un apartamento usado de 85 metros cuadrados por un valor de $130.000.000.

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Este inmueble, ubicado en el Conjunto Portobelo, dispone de tres habitaciones, cocina tipo americana y acceso a zonas comunes con piscina y BBQ.

La cobertura de Tu360Inmobiliario también abarca ciudades con alta demanda como Barranquilla, donde en la Urbanización La Playa se puede adquirir una casa de dos pisos por $230.000.000.

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Esta propiedad de 110 metros cuadrados incluye una terraza enrejada para el descanso, patio con zona de labores y tres habitaciones.

Finalmente, en Medellín, específicamente en el barrio El Carmelo, existe una casa unifamiliar de tres niveles por $270.000.000.

Con un área de 84 metros cuadrados, esta construcción destaca por su distribución versátil que permite contar con múltiples habitaciones y zonas de estudio.

Con miles de alternativas disponibles, este portal digital se posiciona como un aliado estratégico para todos los gustos y capacidades financieras.