Luto en el fútbol: muere reconocido director técnico durante la Copa Mundial 2026

El fútbol internacional recibió una noticia que ha generado tristeza entre aficionados, entrenadores y exjugadores. Éric Roy, reconocido director técnico francés y exfutbolista profesional, falleció a los 58 años mientras el planeta sigue atento al desarrollo de la Copa Mundial 2026.

La noticia fue confirmada por su familia y rápidamente comenzó a generar reacciones en distintos sectores del deporte.

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Roy era una figura ampliamente respetada dentro del fútbol europeo gracias a una trayectoria que se extendió durante varias décadas, tanto dentro de las canchas como desde los banquillos.

Su nombre volvió a ocupar titulares en diferentes países luego de conocerse la información sobre su fallecimiento. Colegas, seguidores y personalidades vinculadas al deporte han compartido mensajes recordando su legado y el impacto que tuvo en los equipos donde trabajó.

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La UEFA también confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde numerosos aficionados expresaron palabras de apoyo a sus familiares y destacaron algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Éric Roy, director técnico fallecido

¿De qué murió Éric Roy?

De acuerdo con la información entregada por su familia, Éric Roy enfrentó durante los últimos tres años una compleja batalla contra un cáncer de páncreas.

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Según se informó mediante un comunicado difundido en redes sociales, la enfermedad fue afectando progresivamente su estado de salud hasta provocar su fallecimiento a los 58 años.

Tras conocerse la noticia, múltiples mensajes comenzaron a circular en diferentes países europeos, especialmente en Francia, donde Roy desarrolló gran parte de su carrera deportiva.

Su partida ocurre en un momento en el que millones de personas siguen de cerca la Copa Mundial 2026, razón por la cual la noticia tuvo una amplia repercusión dentro del ambiente futbolístico.

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Quién fue Éric Roy

Éric Roy nació el 26 de septiembre de 1967 en Niza, Francia. Desde joven encontró en el fútbol su gran pasión y construyó una carrera que le permitió competir en importantes escenarios internacionales.

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Durante su etapa como jugador se desempeñó como centrocampista y vistió las camisetas de diferentes clubes europeos. Entre ellos aparecen equipos reconocidos como Sunderland, en Inglaterra, y Rayo Vallecano, en España.

A lo largo de los años logró consolidarse como un futbolista experimentado, valorado por su visión de juego y por la capacidad de liderazgo que mostraba dentro del terreno de juego.

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Después de poner fin a su etapa como profesional, decidió continuar ligado al deporte desde otra faceta. Fue entonces cuando inició su camino como entrenador y comenzó una nueva historia en los banquillos.