¿Alexis Escobar empezó en un burdel? El cantante aclara la historia que pocos conocen

Si alguna vez escuchaste que Alexis Escobar dio sus primeros pasos en el mundo de la música dentro de un "burdel" o "chochal" en el centro de Bogotá, tienes que saber que la historia no es exactamente como la cuentan.

En una reciente entrevista, el artista decidió ponerle punto final a los rumores y aclarar la línea de tiempo de su vida profesional.

Puedes leer: Triste motivo por el que Alexis Escobar tuvo que abandonar su casa: "Era una beneficencia"



Aunque existe una foto antigua donde se le ve junto a doña Gloria Castañeda, una figura muy conocida en el ámbito de la música popular por recibir a artistas en sus negocios, Alexis asegura que para cuando llegó a ese punto, ya no era un novato.

¿Arrancó Alexis Escobar su carrera en un burdel de Bogotá?

La respuesta corta es no. Alexis Escobar aclaró que, aunque doña Gloria cuenta que él inició en sus establecimientos, la realidad es que cuando él pisó esos lugares ya llevaba 10 años trabajando en la música. De hecho, cuando llegó a Bogotá para buscar una oportunidad, ya tenía bajo el brazo su éxito "La Santa y la Diabla".

El cantante explica que su paso por el barrio Santa Fe fue una estrategia para entrar al mercado de la capital "como fuera y por donde fuera". Durante ese tiempo, se hospedaba en un hotel de apenas 8.000 pesos la noche justo al frente de los negocios donde se presentaba.

Alexis recuerda que compartió escenario con figuras inesperadas; en una ocasión, la publicidad anunciaba a Alexis Escobar y Esperanza Gómez. Mientras ella realizaba su show de pocos minutos, él cumplía con sus tandas musicales.

Publicidad

¿Qué relación tiene Alexis Escobar con doña Gloria actualmente?

A pesar de las imprecisiones en cómo se cuenta la historia, el artista no guarda resentimientos. Alexis afirma que quiere a doña Gloria "como un berraco" y que siguen siendo amigos.

Puedes leer: Alexis Escobar revela cómo se lleva con sus colegas: "El problema lo tienen ellos"

Publicidad

Reconoce que ella le dio la mano en un momento crucial cuando él necesitaba visibilidad en Bogotá.

Sin embargo, es enfático al defender su trayectoria previa: "Yo llegué con La Santa y la Diabla... ya nosotros veníamos de hacer ocho o nueve conciertos semanales".

Para él, es importante que sus seguidores sepan que su carrera no se la debe a un solo lugar, sino a años de esfuerzo antes de pisar los famosos "chochales" del centro.

Hoy, con una gira europea en puerta y nuevos lanzamientos impulsados por inteligencia artificial, aquellos días de hoteles baratos son solo un recuerdo de su perseverancia.

Mira la entrevista completa aquí: