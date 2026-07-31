La clave para disfrutar unas vacaciones inolvidables en familia sin sacrificar el descanso

Durante años, las vacaciones familiares parecían obligar a elegir entre un hotel pensado para el descanso de los adultos o un destino enfocado en el entretenimiento de los niños. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado y hoy la industria turística apuesta por experiencias que integran a todas las generaciones en un mismo lugar.

Cada vez más familias buscan hoteles y resorts que combinen comodidad, entretenimiento y servicios para todos sus integrantes. En respuesta a esta demanda, los complejos turísticos fortalecieron su oferta con parques acuáticos, clubes infantiles, instalaciones deportivas y actividades al aire libre, sin dejar de lado espacios de relajación, gastronomía y bienestar para los adultos.

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Esta evolución también ha impulsado nuevos desarrollos en destinos como el Caribe, Florida, Medio Oriente y Costa Rica, donde los resorts incorporan ríos lentos (lazy rivers), zonas recreativas y parques acuáticos junto con spas, restaurantes y experiencias personalizadas.



El objetivo es que diversión y descanso dejen de ser opciones excluyentes y formen parte de una misma experiencia.

¿Cómo está cambiando las vacaciones familiares?

La transformación también se refleja en las cifras. De acuerdo con el informe anual de Fora Travel, las búsquedas relacionadas con el término parque acuático crecieron un 171 % durante el último año.

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Asimismo, las reservas hacia destinos que combinan naturaleza, lujo y entretenimiento, como Peninsula Papagayo, en Costa Rica, aumentaron un 152 %, lo que evidencia el creciente interés por este tipo de experiencias.

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Estos resultados muestran un cambio en la forma de viajar. Hoy, el éxito de unas vacaciones familiares no depende únicamente de la categoría del hotel o del destino elegido, sino de la posibilidad de crear experiencias compartidas que fortalezcan la convivencia y permitan disfrutar a personas de todas las edades.

En este contexto, empresas como Fora Travel, fundada en 2021 por Henley Vazquez, Evan Frank y Jake Peters, han impulsado un modelo que combina asesoría personalizada con inteligencia artificial.

La plataforma reúne a más de 15.000 asesores de viajes en 180 países y gestiona reservas por más de 2.500 millones de dólares. En 2025, la revista TIME la incluyó entre las 100 compañías más influyentes del mundo, destacando su impacto en la transformación del sector turístico.