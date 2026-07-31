Se conoce el oscuro pasado de los cinco capturados en caso María Camila Potosí y su bebé

La muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba su octavo mes de embarazo, conmocionó al país por las circunstancias en las que ocurrió el crimen y por el desenlace de su bebé.

Tras una investigación de diez días, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cinco personas señaladas de participar en el caso. Las autoridades sostienen que el crimen habría sido producto de un plan premeditado para apoderarse de la recién nacida.

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Entre los detenidos se encuentra Yulieth, señalada como la presunta determinadora del crimen y quien, según la investigación, transportó a María Camila en motocicleta el día de su desaparición.



De acuerdo con las autoridades, la mujer ya habría fingido un embarazo años atrás para engañar a su expareja. Esa conducta, presuntamente, se repitió este año cuando aseguró nuevamente que esperaba una niña. Los investigadores consideran que ese engaño habría sido el principal móvil para acercarse a María Camila y ejecutar el plan de secuestrar a la bebé.

Para materializar el crimen, Yulieth habría contactado a integrantes de 'Los Santa', una estructura delincuencial con presencia en la comuna 18 de Cali, especialmente en los sectores de ladera. Esta organización es investigada por su presunta participación en homicidios, microtráfico y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

Los otros cuatro capturados, identificados con los alias de Nilson, Edwin, Kevin y Juan José, habrían desempeñado funciones específicas dentro del plan. Según la investigación, alias Kevin y alias Edwin serían los presuntos autores materiales del homicidio; alias Nilson habría coordinado la ejecución del crimen y alias Juan José, conocido como JJ, sería el encargado de trasladar el cuerpo de la víctima.

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Foto muestra a los cinco sospechosos de la muerte de María Camila Potosí Foto: imagen tomada de Noticias Caracol

¿Qué se conoció de la banda 'Los Santa'?

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Uno de los aspectos más impactantes de la investigación está relacionado con la hija de María Camila. Las autoridades confirmaron que la bebé fue extraída de forma violenta del vientre de su madre.

Aunque inicialmente se desplegó un operativo de búsqueda y se ofreció una recompensa por información que permitiera encontrar a la recién nacida, posteriormente la Policía confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor.

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De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, el objetivo del grupo habría sido secuestrar a la bebé para sostener el falso embarazo de Yulieth, un plan que terminó con la muerte de la madre y de la recién nacida.

¿Cómo murió María Camila Potosí?

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María Camila Potosí desapareció el pasado 16 de julio. Días después, su cuerpo fue hallado en una zona rural cercana al río Meléndez, en el kilómetro 3 del corregimiento de La Buitrera, donde, según las autoridades, fue abandonado.

El lugar del hallazgo está ubicado a unos seis kilómetros del barrio Polvorines, en el suroccidente de Cali, donde la joven vivía junto a su familia.

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La captura de los cinco presuntos implicados se realizó mediante operativos conjuntos en Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca. Durante las diligencias, las autoridades establecieron que dos de los sospechosos, presuntamente, planeaban salir del país para evadir la acción de la justicia.

Así encontraron a la bebé que sería de María Camila Potosí; /Foto: IA (referencia)/redes sociales

Los procesados enfrentan cargos por feminicidio agravado, desaparición forzada, secuestro, tortura y ocultamiento de material probatorio.

Cabe recordar que la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca habían ofrecido una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que permitiera esclarecer el caso y dar con los responsables.