Sale a la luz la necropsia de María Camila Potosí que revela cómo le causaron la muerte

El caso de María Camila Potosí continúa revelando nuevos elementos a medida que avanzan las investigaciones.

En las últimas horas se conoció el dictamen de necropsia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, documento que entrega información clave sobre la causa de la muerte de la joven de veintiún años, quien tenía ocho meses de gestación cuando fue encontrada sin vida en Cali.

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La información fue revelada por Noticias RCN, medio que aseguró haber conocido el contenido del informe forense. El documento ahora hace parte del material probatorio recopilado por la Fiscalía dentro del proceso judicial que continúa en desarrollo.

De acuerdo con el informe divulgado por ese medio, María Camila Potosí falleció como consecuencia de múltiples lesiones ocasionadas con arma blanca.

Además, el documento indica que el cuerpo presentaba más de 15 heridas, hallazgo que quedó consignado en la necropsia practicada por Medicina Legal.

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El informe forense aporta nuevos elementos a la investigación

La revelación del dictamen se conoce pocas horas después de que las autoridades confirmaran importantes avances en la investigación.

Durante un consejo de seguridad realizado en Cali, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que el trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía permitió identificar y capturar a cinco personas que, presuntamente, tendrían participación en los hechos.

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Según las autoridades, los operativos fueron posibles gracias a información entregada por ciudadanos y a las labores investigativas desarrolladas durante varios días.

El alto oficial aseguró que cada una de las personas investigadas habría cumplido un papel específico dentro del caso.

"Los cinco capturados trabajan en una organización criminal donde delinquen y se encargan de generar homicidios y otros hechos en la Comuna dieciocho, en Meléndez, y tienen antecedentes delictivos bastante amplios", afirmó el general William Rincón.Las autoridades también explicaron que la principal sospechosa habría construido una relación de confianza con María Camila antes de llevarla hasta el sector donde ocurrieron los hechos.

"Primero, ella entra a generar una confianza con la joven. Empieza a tener una serie de visitas y a llevarla a diferentes zonas. Cuando ya la tiene, bajo esta confianza se la lleva para Meléndez", explicó el director de la Policía.

Así habría sido el macabro plan con el que engañaron a María Camila Potosí /Foto: redes sociales/Policía Nacional /IA

El hallazgo del cuerpo que sería el de la bebé

Mientras avanzaba la investigación, otro hecho marcó el desarrollo del caso.

El CTI de la Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo que correspondería a la bebé que esperaba María Camila Potosí.

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Según la información conocida hasta ahora, los restos fueron encontrados en una zona boscosa de Cali, al parecer cerca del lugar donde previamente había sido localizado el cuerpo de la joven.

Las autoridades llegaron hasta ese punto luego del análisis de videos captados por cámaras de seguridad y de la recopilación de testimonios que orientaron las labores de búsqueda.

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De manera extraoficial también trascendió que los restos habrían sido encontrados al interior de bolsas. Sin embargo, ese detalle no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Por ahora, Medicina Legal será la entidad encargada de realizar los estudios científicos que permitan establecer oficialmente la identidad del cuerpo encontrado.