Daddy Yankee ya es abuelo; su hija presume en redes a la hermosa nueva integrante

Daddy Yankee atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras convertirse en abuelo por primera vez. Su hija Jesaaelys Ayala y su esposo Carlos Olmo anunciaron el nacimiento de Eira del Mar, una noticia que rápidamente generó reacciones entre los seguidores del artista. Sin embargo, un detalle despertó la curiosidad de muchos: el cantante todavía no comparte un mensaje público sobre la llegada de la bebé.

La influencer confirmó que su hija nació el 22 de julio de 2026 a las 2:41 de la tarde. La noticia llegó acompañada por un carrusel de fotografías publicado en sus redes sociales, donde mostró los primeros momentos de vida de la pequeña y compartió algunos datos del nacimiento. Eira del Mar pesó 2,911 kilogramos y midió 51 centímetros.

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El parto fue inducido por recomendación médica luego de que los especialistas detectaran colestasis del embarazo, una condición que afecta el funcionamiento del hígado y puede disminuir el flujo normal de la bilis durante la gestación. Por esta razón, el equipo médico realizó un seguimiento permanente para garantizar el bienestar de la madre y de la bebé antes del nacimiento.

La llegada de Eira del Mar también tiene un significado especial para la pareja. Jesaaelys Ayala explicó anteriormente que la pequeña es un "bebé arcoíris", nombre con el que se conoce a los hijos que nacen después de una pérdida gestacional. La creadora de contenido atravesó esa experiencia en septiembre de 2025, por lo que el nacimiento fue recibido con especial alegría por su familia.

¿Quién es la primera nieta de Daddy Yankee?

Es Eira del Mar, hija de Jesaaelys Ayala y Carlos Olmo, quienes contrajeron matrimonio en octubre de 2025. Con su nacimiento, la bebé se convierte en la primera nieta de Daddy Yankee y en una nueva integrante de una de las familias más reconocidas de la música urbana.

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La noticia también fue celebrada por Mireddys González, madre de Jesaaelys, quien reaccionó en redes sociales con varios emojis de ojos de corazón para expresar su felicidad por la llegada de la niña. La publicación recibió miles de mensajes de felicitación dirigidos a los nuevos padres.

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Jesaaelys acompañó las imágenes del nacimiento con un emotivo mensaje dedicado a su hija. En la publicación escribió: "Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos princesa de nuestro corazón", palabras con las que presentó oficialmente a la pequeña Eira del Mar.

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre el nacimiento de su nieta?

Mientras la familia compartía la noticia en redes sociales, Daddy Yankee optó por mantener silencio. Hasta el momento, el artista no publica fotografías ni mensajes relacionados con el nacimiento de su primera nieta, situación que llamó la atención de sus seguidores.

Este silencio ocurre en medio del distanciamiento que mantiene con parte de su entorno familiar tras la separación de Mireddys González y los procesos legales derivados de ese episodio. Aunque el cantante no se refiere públicamente al nacimiento, en declaraciones anteriores expresó el cariño que mantiene hacia su hija Jesaaelys.

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, compartió emotivas fotografías tras el nacimiento de su hija Eira del Mar junto a su pareja Foto collaje realizado por La Kalle; Instagram @jesaaelys

En medio de esa situación familiar, el artista manifestó: "Está ahora mismo un poco lacerada, se ve, pero es mi reina… La vi entrando y se lo dije: 'Dios te bendiga, eres mi reina'", al referirse al vínculo que conserva con ella pese a las diferencias que surgieron en los últimos meses.

Daddy Yankee en el año 2025 expresó su deseo de recuperar la cercanía con su familia al afirmar:

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"Sé que esto nos va a acercar más próximamente... Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo". Hasta ahora, esas son las declaraciones más recientes del cantante sobre la relación con su hija, mientras continúa sin pronunciarse sobre el nacimiento de Eira del Mar.

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