¿Karen Sevillano está embarazada? La influenciadora reapareció y respondió al rumor

Karen Sevillano reapareció en redes sociales después de varias semanas de ausencia y aprovechó su regreso para responder, a su particular manera, a uno de los rumores que comenzó a circular durante el tiempo que estuvo alejada de sus seguidores: un supuesto embarazo.

La creadora de contenido había reducido su presencia en redes sociales y tampoco había tenido la misma exposición pública de otros momentos, una situación que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

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Como suele ocurrir cuando una figura conocida desaparece durante un tiempo, comenzaron las especulaciones sobre los motivos de su ausencia. Sin embargo, hubo una versión que tomó especial fuerza entre los internautas: que Karen Sevillano estaría esperando a su primer bebé y que habría decidido mantener la noticia en secreto.

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La influenciadora finalmente volvió a aparecer y se encontró con una pregunta bastante directa de uno de sus seguidores, quien relacionó su desaparición de redes con un supuesto embarazo.

El comentario que recibió fue: "Yo pensé que como te perdías tanto te habían era preñado y lo tenía ahí guardadito".

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Lejos de esquivar la pregunta o dejar que el rumor siguiera creciendo, Karen Sevillano decidió contestar con el humor que suele caracterizarla y aprovechó el momento para aclarar si realmente estaba embarazada.

La respuesta de la creadora de contenido fue contundente y, además, estuvo acompañada de una demostración de su figura para dejar claro que no estaba ocultando ninguna noticia de ese tipo.

"Yo sé que estamos en las épocas de la preñación, no estoy preñada", expresó Karen.

Con esta frase, la influenciadora hizo referencia a los rumores y noticias de embarazos que han rodeado recientemente a algunas figuras conocidas del entretenimiento colombiano.

Karen Sevillano aclaró que no está embarazada

Después de responder al comentario de su seguidor, Karen Sevillano aprovechó para dejar todavía más clara su posición frente a la posibilidad de convertirse en mamá.

La influenciadora mencionó que, por estos días, varias famosas han protagonizado noticias relacionadas con embarazos, entre ellas Karina García, Juliana Calderón y Lina Tejeiro, pero aseguró que ella no hace parte de ese grupo.

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La creadora de contenido también fue enfática al explicar que, por ahora, no está entre sus planes convertirse en madre.

"No estoy preñada ni quiero estarlo, listo", afirmó.

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De esta manera, Karen Sevillano puso punto final a las especulaciones que surgieron durante las semanas en las que estuvo menos activa en redes sociales.

La situación también volvió a poner su nombre entre las conversaciones de los internautas, quienes estaban pendientes de su regreso después de varias semanas sin verla con la misma frecuencia.

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