Profesor Salomón revela futuro de Colombia y Venezuela tras terremoto: "Despertó entidades"

En una reciente entrevista en El Klub de la Kalle, el Profesor Salomón compartió una visión que cambia por completo la narrativa sobre el futuro de nuestra región.

Mientras muchos ven solo dificultades, él afirma que estamos atravesando una preparación necesaria para convertirnos en la "despensa del mundo".

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Según Salomón, este proceso no es casualidad. El planeta se encuentra en medio de una transición hacia la Era de Acuario, un ciclo de más de 2000 años que alcanzará su plenitud en el 2030.



En este contexto, el año 2026 es el denominado "año ombligo", el punto medio de un estremecimiento global que busca transformar las estructuras actuales. Pero, ¿qué significa esto para ti y para los países vecinos?

¿El terremoto despertó "entidades" espirituales?

Según explicó el profesor Salomón en su entrevista para El Klub de la Kalle, los fenómenos naturales de gran magnitud, como el reciente terremoto, no solo tienen repercusiones físicas, sino que también generan un fuerte movimiento energético y espiritual.

Durante la charla, el astrólogo reveló que estos eventos "despiertan" lo que él denomina egregores, a los que definió como entidades que se encuentran sueltas y que se alimentan de las emociones colectivas.

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El profesor detalló que estos egregores representan sentimientos negativos que se exacerban durante una tragedia, tales como la rabia, la tristeza, la soberbia, la indiferencia y la falta de fe.

Según su visión, la magnitud de las emociones que mueve un sismo permite que estas entidades se manifiesten e influyan en las personas, llevándolas incluso a dudar de sus creencias o a sumirse en la desesperanza.

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Para proteger el hogar de estas energías o "entidades" que se mueven durante estos fenómenos, Salomón recomendó un ritual sencillo: colocar una cruz de sal (ya sea marina o común) en el piso, justo en la puerta de la entrada, asegurando que la sal ha sido considerada desde la antigüedad como la protectora más grande contra este tipo de presencias.

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¿Por qué Colombia y Venezuela se convertirán en la despensa del mundo?

Es probable que te preguntes cómo dos países con tantos retos actuales podrán auxiliar a otros. El Profesor Salomón sostiene que Colombia y Venezuela son los dos países de Sudamérica que más relación tendrán con el resto del mundo en el futuro cercano.

La clave reside en un proceso de "depuración". Venezuela, por ejemplo, ha pasado por pruebas extremadamente duras bajo dictaduras, pero posee una reserva de recursos "fantástica" que el mundo necesitará.

Por su parte, Colombia ha atravesado su propio "desierto" en los últimos años, una prueba de fuego para limpiar energías y prepararse para lo que viene.

Salomón destaca que, mientras países de Europa y naciones que antes eran consideradas "del primer mundo" (como España) entran en crisis y retroceden, el eje de importancia se trasladará hacia nosotros.

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Aquellos países que eran vistos como avanzados están sufriendo ahora por su propia soberbia, y tendrán que venir a buscar recursos y auxilio a lo que antes llamaban "tercer mundo".

El Profesor menciona que estos eventos mueven sentimientos positivos, como se vio con el apoyo a los venezolanos y la movilización actual por las emergencias en Colombia, dejando atrás los odios y los enfrentamientos para trabajar juntos.

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¿Qué es el "año ombligo" y cómo afecta a nuestra región?

Si notas que los sismos y los cambios sociales son más frecuentes, Salomón explica que se debe a que estamos en el año ombligo (2026), la mitad exacta del camino hacia el 2030.

En esta etapa, el mundo se estremece para dar paso a la Era Acuariana, caracterizada por la tecnología y la comunicación masiva.

A nivel energético, eventos como la alineación de seis planetas (Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno, entre otros) y el eclipse solar del 12 de agosto, marcan momentos de "remesones" tanto arriba en el cosmos como abajo en la Tierra.

No se trata de tener pánico, sino de entender que estamos en una etapa de desprendimiento.

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Salomón recomienda que, en lugar de pedir bienes materiales, aproveches estos momentos para soltar el ego, la envidia y los rencores que frenan tu prosperidad.

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La preparación de Colombia y Venezuela como despensas globales requiere que tú también hagas un cambio interno.

El astrólogo vincula la abundancia directamente con la sanación de los vínculos familiares, especialmente con la madre, quien representa la prosperidad.

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Romper estas "cadenas intergenéticas" es parte de la depuración que nos permitirá estar listos para el rol de auxilio mundial que nos espera.

Ten presente que, según su visión, aún faltan pruebas, incluyendo un posible "remesón" fuerte en Europa antes de finalizar el año, lo que acelerará este cambio de equilibrio planetario.

Lo importante es que tú mantengas la calma y entiendas que estos procesos, aunque difíciles, nos están posicionando como el soporte del futuro global.