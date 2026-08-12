Profesor Salomón hace anuncio importante sobre Eclipse de agosto: “Dejar ir”

El reconocido experto en temas esotéricos, el Profesor Salomón, visitó los estudios de El Klub de La Kalle para analizar los fenómenos astronómicos y energéticos que atraviesa el país.

Durante una entrevista exclusiva en el marco de una jornada de apoyo tras el reciente sismo, el Profesor Salomón habló sobre el eclipse solar del 12 de agosto, la supuesta alineación planetaria y las recomendaciones que, según su perspectiva, deberían seguir las personas durante este fenómeno.

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De acuerdo con lo explicado por el guía espiritual, el fenómeno tendrá lugar este miércoles. “Sobre las 12:15 del día de hoy aquí en Colombia es cuando entra el eclipse solar a nuestro país”, afirmó durante la entrevista.



Según Salomón, el eclipse coincide con una configuración astronómica que involucra a varios planetas, entre ellos Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno.

¿Qué recomendó para observar el eclipse?

Al referirse a la observación del fenómeno, el Profesor Salomón hizo énfasis en la prevención y recomendó no mirar directamente al Sol durante el eclipse.

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“No se pongan a mirar los eclipses”, advirtió, al tiempo que señaló que no se deben utilizar métodos caseros para observar el fenómeno, como recipientes con agua o gafas que no estén diseñadas específicamente para la observación solar.

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Uno de los puntos centrales de la entrevista fue su recomendación sobre las peticiones que, desde su perspectiva espiritual, deberían hacerse durante el eclipse.

A diferencia de otras fechas en las que se busca atraer prosperidad o abundancia, Salomón aseguró que este momento debería enfocarse en el desprendimiento. “Hoy no es bueno que cuando estemos en el eclipse pidan cosas... sobre todo materiales”, explicó. En ese sentido, recomendó centrar las peticiones en dejar atrás emociones y situaciones que generan malestar.

“Es más de dejar, no de pedir... dejo el odio, dejo el miedo, dejo la tristeza, dejo los rencores, dejo la pobreza, dejo la enfermedad”, manifestó. Según su interpretación, el objetivo es desprenderse de sentimientos como el ego, la soberbia y la envidia para dar paso a una nueva etapa.

Los rituales recomendados por el Profesor Salomón

Durante la entrevista, el guía espiritual también compartió algunas prácticas que, según sus creencias, las personas podrían realizar en sus hogares durante el eclipse.

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1. Vaso con agua

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Salomón recomendó utilizar un vaso con agua como parte de un ejercicio de intención y pidió a las personas expresar en voz alta aquello que desean atraer a sus vidas. Entre las frases que sugirió se encuentra: “Bebo esta agua para que traiga a mi cuerpo la tranquilidad, la armonía, la paz que necesito”.

2. Cruz de sal

Por otro lado, aconsejó colocar una cruz de sal marina o sal común en el piso, cerca de la entrada de la vivienda, como un supuesto mecanismo de protección espiritual. “Hagan la cruz de sal para hacer protección porque cuando hay estos fenómenos siempre hay entidades que se mueven”, afirmó.

Estas recomendaciones corresponden a las creencias y prácticas espirituales expresadas por el Profesor Salomón y no constituyen medidas científicas para protegerse durante un eclipse.

