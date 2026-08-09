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Cierra ciclos antes de que sea tarde: advertencias del horóscopo (10 al 16 de agosto)

¿Qué te deparan los astros esta semana? Descubre las predicciones del horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto para los 12 signos del zodiaco.

Ilustración conceptual del horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto con una bola de cristal cósmica dorada y constelaciones de los signos del zodiaco.
Las alineaciones cósmicas del horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto anuncian cambios drásticos en el amor y las finanzas de todos los signos. Descubre qué días juegan a tu favor.
/Foto: IA
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

El cosmos se prepara para una de las transiciones más intensas del mes. El horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto llega cargado de alineaciones planetarias que obligarán a todos los signos del zodiaco a replantearse sus prioridades emocionales y financieras.

Durante estos días, la energía astral nos empuja a tomar decisiones drásticas y a dejar atrás lo que ya no suma.

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Si has sentido un estancamiento en tu rutina, prepárate, porque los astros moverán tus cimientos para abrir paso a nuevas oportunidades de evolución personal.

Horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto

Para los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), esta semana del 10 al 16 de agosto será un periodo de pura acción e intuición. Leo, con el sol aún brillando en su casa, sentirá un impulso renovado para liderar proyectos estancados.

Sin embargo, la advertencia del cosmos es clara: cuida tu temperamento.

En el plano económico, un gasto inesperado podría desestabilizar tus finanzas si actúas bajo impulso. Sagitario y Aries recibirán noticias clave relacionadas con el entorno laboral que requerirán cabeza fría y mucha estrategia.

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Puedes leer: Lluvia de estrellas 2026: Cuatro signos que se verán afectados en el dinero

Por otro lado, los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) experimentarán una fuerte necesidad de estabilidad y ordenamiento.

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Si perteneces a este elemento, las predicciones de amor y dinero sugieren que es el momento ideal para sanar conversaciones pendientes con tu pareja o socios comerciales.

No dejes que el orgullo sabotee tus relaciones más valiosas. Las finanzas para Virgo se muestran estables, siempre y cuando evites prestar dinero a personas que no han demostrado ser de total confianza en el pasado.

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Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) tendrán que lidiar con una montaña rusa de pensamientos. La clave para ustedes durante estos siete días será la comunicación asertiva.

Géminis sentirá la necesidad de desconectarse del ruido exterior para escuchar su voz interior.

En el amor, Libra enfrentará una disyuntiva importante: continuar en la zona de confort o arriesgarse por un nuevo camino sentimental. Confía en lo que dicta tu intuición y no apresures procesos que llevan su propio ritmo natural.

Puedes leer: ¿Tu relación está en riesgo? Los signos que enfrentarán pruebas amorosas esta semana

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Finalmente, los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) vivirán días de profunda introspección y sanación emocional.

La energía flotante del horóscopo del 10 al 16 de agosto te invita a soltar viejos rencores que bloquean la abundancia en tu vida.

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Escorpio experimentará un renacer en su magnetismo personal, atrayendo miradas y propuestas laborales muy atractivas. Cáncer y Piscis deben proteger su campo energético de entornos pesados y priorizar el descanso físico para evitar bloqueos mentales antes de que termine la semana.

Días de la suerte: El mejor y peor día de la semana para tu signo

La siguiente tabla resume los momentos clave del horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto.

Utiliza tus mejores días para firmar contratos, tener citas o tomar decisiones financieras, y mantente alerta durante tus peores días para evitar conflictos innecesarios.

Signo del Zodiaco🌟 El Mejor Día (Éxito y Abundancia)⚠️ El Peor Día (Cuidado y Cautela)💡 Enfoque Sugerido para la Semana
AriesMiércoles 12 de agostoViernes 14 de agostoControlar impulsos verbales en el trabajo.
TauroLunes 10 de agosto
Jueves 13 de agostoResolver malentendidos económicos con socios.
GéminisViernes 14 de agostoMartes 11 de agostoBuscar espacios de silencio y meditación.
CáncerJueves 13 de agostoDomingo 16 de agostoProteger la energía propia de entornos tóxicos.
LeoMartes 11 de agostoSábado 15 de agostoEvitar gastos innecesarios por orgullo.
VirgoLunes 10 de agostoMiércoles 12 de agostoNo prestar dinero ni firmar acuerdos dudosos.
LibraSábado 15 de agostoJueves 13 de agostoArriesgarse en el amor y salir de la rutina.
EscorpioMiércoles 12 de agostoLunes 10 de agostoAprovechar el magnetismo para entrevistas.
SagitarioViernes 14 de agostoMartes 11 de agostoAnalizar con cabeza fría las propuestas laborales.
CapricornioDomingo 16 de agostoViernes 14 de agostoPriorizar el descanso y evitar el estrés.
AcuarioMartes 11 de agostoJueves 13 de agostoCuidar la comunicación con familiares.
PiscisJueves 13 de agostoSábado 15 de agostoSoltar viejos rencores para atraer abundancia.

¿Cuál es el día más peligroso de la semana según el horóscopo? El jueves 13 de agosto se presenta como el día de mayor tensión astral para los signos de aire y tierra debido a una cuadratura lunar.

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