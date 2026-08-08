Revelan primeras imagenes de Lionel Messi en Argentina tras la muerte de su padre

Lionel Messi ya está en Argentina. El futbolista arribó este sábado a Rosario para reunirse con su familia y participar en la despedida de su padre, Jorge Horacio Messi, quien falleció a los 68 años luego de enfrentar durante un largo periodo una enfermedad cuyo diagnóstico específico se mantuvo en reserva.

La llegada de Messi a su ciudad natal se produjo después de un viaje desde Estados Unidos, donde reside y juega para Inter Miami. El astro argentino aterrizó en un avión privado y, posteriormente, fue trasladado bajo un operativo de seguridad hasta la propiedad familiar.

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi generó múltiples muestras de solidaridad alrededor del mundo del fútbol. Su papel en la trayectoria de Lionel fue determinante desde los primeros años de la carrera del jugador y, con el paso del tiempo, también se convirtió en su representante y administrador de diferentes asuntos relacionados con su carrera.



Messi llegó a Rosario tras viajar desde Estados Unidos

De acuerdo con la información conocida sobre su llegada, Messi tocó tierra en el aeropuerto de Rosario aproximadamente a las 20:40, hora local, después de despegar desde Fort Lauderdale, Florida.

Tras su aterrizaje, una camioneta se encargó de trasladarlo hasta la vivienda familiar ubicada en una zona exclusiva de Rosario. El movimiento estuvo acompañado por un dispositivo de seguridad, mientras se esperaba el reencuentro del futbolista con sus familiares más cercanos.

LIONEL MESSI LLEGÓ A ROSARIO



El capitán de la Selección Argentina arribó a su ciudad natal junto a su familia para darle el último adiós a su padre.



🎙️ @m_benedetto, desde el Aeropuerto Malvinas Argentinas. pic.twitter.com/Tz6SHSohbS — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 9, 2026

La llegada de Messi a Argentina ocurre pocas horas después de conocerse el fallecimiento de Jorge, quien permanecía bajo seguimiento médico debido a una situación de salud que la familia había decidido manejar con discreción.

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El padre del capitán argentino murió a las 02:00 del sábado en el Sanatorio Centro de Rosario. Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente un diagnóstico médico específico que permita establecer una causa concreta de su fallecimiento.

Messi se reunirá con su familia para la despedida

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En Rosario, Messi se reencontró con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes también afrontan la pérdida de Jorge Messi.

La familia tiene previsto realizar la despedida este domingo en el cementerio El Prado, ubicado en las afueras de Rosario. Según la información difundida por medios locales, se tratará de una ceremonia íntima y reservada para familiares y personas cercanas.

Jorge Messi nació en 1958 en la provincia de Santa Fe y tuvo una participación decisiva en el camino profesional de su hijo. Fue uno de los principales acompañantes de Lionel durante sus primeros pasos en el fútbol y estuvo a su lado cuando la familia tomó la decisión de trasladarlo a Barcelona en 2001.

A partir de entonces, Jorge permaneció cerca de Messi durante diferentes etapas de su desarrollo como futbolista. Además de acompañarlo en decisiones importantes, posteriormente asumió funciones relacionadas con la representación y administración de su carrera.

La noticia también provocó reacciones de instituciones vinculadas con la trayectoria del jugador. El FC Barcelona, la Asociación del Fútbol Argentino y Newell's Old Boys expresaron públicamente sus condolencias a la familia.

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Para Messi, el regreso a Rosario representa ahora un momento de reunión familiar luego de que su padre falleciera tras una prolongada situación de salud. La despedida de Jorge se realizará en un entorno privado, mientras seguidores y figuras del deporte mantienen su atención sobre la llegada del futbolista a Argentina.

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