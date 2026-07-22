Thiago Messi sorprende al revelar con qué selección sueña jugar: ¿en España?

Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, volvió a llamar la atención de los aficionados al fútbol después de responder una pregunta que podría marcar uno de sus grandes sueños deportivos.

Aunque todavía faltan varios años para saber si llegará al fútbol profesional, el joven ya tiene claro qué camiseta quiere defender si algún día recibe la oportunidad de representar a una selección nacional.

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La respuesta se conoció a través de una entrevista en la que un periodista español decidió preguntarle directamente con qué país le gustaría jugar en el futuro.

El motivo de la curiosidad es claro: Thiago nació en España, por lo que su nacionalidad de nacimiento abrió desde hace años la posibilidad de imaginarlo algún día vistiendo la camiseta de ese país.

Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, el hijo de Lionel Messi no necesitó pensarlo demasiado.

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Thiago Messi eligió a Argentina sobre España

Durante la entrevista, el periodista le preguntó a Thiago con qué selección soñaba jugar cuando pudiera llegar al fútbol profesional.

La respuesta fue contundente y apenas necesitó una palabra:

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“Argentina”.

La elección generó sorpresa en el entrevistador, quien inmediatamente le recordó al joven que nació en España y aprovechó para bromear con la posibilidad de convencerlo en el futuro para que representara a la selección española.

Pero Thiago mantuvo firme su respuesta y dejó claro que, al menos por ahora, su deseo es seguir los pasos de su padre y vestir la camiseta de la Selección Argentina.

El momento no pasó desapercibido entre los aficionados, especialmente después de que Argentina perdiera la final ante España.

Aunque Thiago todavía no tiene una carrera profesional y su futuro deportivo está por definirse, su elección ya despertó la curiosidad de los seguidores que se preguntan si algún día podría convertirse en otro integrante de la familia Messi relacionado con la Albiceleste.

Los españoles presionando a Thiago Messi que decida con qué selección va a jugar

Thiago: “con la de Argentina”

Entrevistador: “pero naciste en 🇪🇸

tenemos tiempo para convencerte”

Thiago: “no creo que puedan”

Messi y Antonella lo hicieron bien argento pic.twitter.com/72e14cpi2A — AndiMonarca2 (@AndiMonarca2) July 21, 2026

Thiago, Mateo y Ciro: los hijos de Messi también juegan fútbol

Los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro, practican fútbol y actualmente hacen parte de las divisiones formativas del Inter Miami, equipo en el que juega su padre.

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El propio Messi ha contado en diferentes entrevistas que sus hijos disfrutan este deporte y que cada uno tiene una personalidad y unas características diferentes cuando entra a una cancha.

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Sobre Thiago, el mayor de los tres, el futbolista argentino ha explicado que tiene un estilo más analítico y que suele desempeñarse como un jugador organizador.

En el caso de Mateo, Messi ha destacado que tiene un perfil más ofensivo y que disfruta estar cerca del arco, mientras que de Ciro, el menor, ha resaltado su velocidad y su capacidad para enfrentar a los rivales en el uno contra uno.

El argentino describió las diferencias entre sus hijos de la siguiente manera:

“Thiago es más pensante, más organizador, más medio [...] [Mateo] Es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco [...] [Ciro] Es más explosivo, más uno contra uno”.

Por ahora, ninguno de los tres ha comenzado una carrera profesional, pero su presencia en las categorías formativas del Inter Miami mantiene la atención de los aficionados.