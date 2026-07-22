Nació hijita de Marc Anthony y Nadia Ferreira; conmueven con emotivas fotos: "En las nubes"

Marc Anthony, cantante estadounidense de origen puertorriqueño, y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, confirmaron el martes 21 de julio de 2026 el nacimiento de su hija, a quien llamaron Myla.

A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja compartió las primeras imágenes de la recién nacida junto a su familia.

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La noticia fue acompañada de un mensaje en el que ambos expresaron su felicidad por la llegada de la bebé. "Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribieron.



Las fotografías también mostraron a Marco, el hijo mayor de la pareja, sosteniendo en brazos a su hermana menor, además de una imagen de las manos entrelazadas de los cuatro integrantes de la familia.

Tras el anuncio, Nadia Ferreira agradeció las muestras de cariño de sus seguidores con un mensaje adicional. "¡Que Dios les multiplique todo lo que nos desean! Gracias", escribió la modelo, publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y felicitaciones de seguidores y figuras del entretenimiento.

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Marc Anthony y Nadia Ferreira siempre quisieron otro hijo

El embarazo de Myla fue anunciado públicamente el 28 de enero de 2026, fecha en la que la pareja celebró su tercer aniversario de matrimonio. En esa ocasión compartieron una fotografía junto a su hijo Marco, nacido tras su boda celebrada en enero de 2023.

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Meses después, a finales de marzo, ambos dejaron entrever que esperaban una niña al publicar imágenes de calzado infantil en tonos rosados en sus redes sociales.

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En entrevistas anteriores, Marc Anthony y Nadia Ferreira habían manifestado su deseo de ampliar la familia y confesaron que esperaban que el nuevo integrante fuera una niña. Según relató la modelo, conocieron el sexo del bebé durante las celebraciones de fin de año en Miami.

Con la llegada de Myla, Marc Anthony, de 57 años, suma ocho hijos. El salsero es padre de Arianna y Chase, fruto de su relación con Debbie Rosado; de Cristian y Ryan, nacidos durante su matrimonio con Dayanara Torres; y de los gemelos Emme y Maximilian, de su relación con Jennifer López. Por su parte, para Nadia Ferreira, de 27 años, Myla es su segundo hijo.

La pareja, que tiene una diferencia de edad de 30 años, se conoció en 2016, aunque su relación sentimental comenzó oficialmente tras reencontrarse en un evento en 2022.

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Ferreira alcanzó reconocimiento internacional al convertirse en la primera finalista de Miss Universo 2021, mientras que Marc Anthony es considerado uno de los artistas más exitosos de la música latina, con una trayectoria respaldada por múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

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