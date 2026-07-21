Sale a la luz deuda de Martín Elías Jr. con Yeison Jiménez: "No pude cumplir"

Martín Elías Jr., hijo del recordado cantante vallenato, reveló una historia poco conocida sobre el fallecido Yeison Jiménez. Durante una entrevista en el Podcast de Caracol televisión, recordó la promesa que hicieron antes de su partida y cómo ese acuerdo también estaba relacionado con el legado de Diomedes Díaz.

El joven, nacido en Cúcuta, contó que admiraba la música popular desde pequeño y que seguía la carrera de Yeison Jiménez mucho antes de conocerlo. Con el paso del tiempo coincidieron en varios eventos y aeropuertos, donde nació una amistad marcada por el respeto, le decía: 'Negrito, negrito, negrito, ¿cómo estás negrito?'

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¿Qué le prometió Martín Elías Jr. a Yeison Jiménez?

Martín Elías Jr. explicó que la amistad se fortaleció en los escenarios donde ambos coincidían por sus compromisos artísticos. Según recordó, Yeison Jiménez siempre tuvo un trato especial con él y, durante una de esas conversaciones, le hizo una petición relacionada con Diomedes Díaz.

El intérprete de música popular le confesó que quería conservar un recuerdo del 'Cacique de La Junta'. Su intención era recibir una prenda o un objeto que hubiera pertenecido al ídolo del vallenato, a quien admiraba profundamente desde hace varios años.

El nieto de Diomedez Díaz aceptó la idea, aunque puso una condición. Entre risas le respondió: "Claro listo yo te lo mando yo te lo mando pero grabado una canción conmigo hay que hacer una canción juntos". La propuesta buscaba reunir el vallenato y la música popular en una sola producción. Sin embargo, ese proyecto nunca pudo realizarse debido al fallecimiento de Yeison Jiménez, hecho que dejó pendiente el acuerdo entre los dos artistas.

Cuando recordó ese momento, el hijo del 'Gran Martín Elías' reconoció que el compromiso quedó inconcluso. "Pero lastimosamente no pude", expresó al hablar de la colaboración que nunca alcanzaron a grabar.

En chat privado, Yeison Jiménez le pidió a Martín Elías Jr. un objeto personal de Diomedes Díaz como recuerdo, compromiso que el joven artista aún tiene pendiente. Foto: Instagram @martineliasjr

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¿Qué hará Martín Elías Jr. para cumplir la promesa?

Aunque la canción nunca pudo grabarse, Martín Elías Jr. aseguró que todavía quiere cumplir parte del compromiso que hizo con Yeison Jiménez. Durante una reciente entrega de premios se encontró con la hermana del cantante y con el artista Ciro Quiñónez, momento que aprovechó para hablar del tema.

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Fue entonces cuando les manifestó su intención de entregarles un recuerdo relacionado con Diomedes Díaz. El joven explicó que quiere obsequiar una prenda representativa del 'Cacique de La Junta' para que la familia de Yeison conserve ese detalle como homenaje a la admiración que el cantante siempre expresó.

Martín Elías Jr. también confesó que actualmente no conserva muchas pertenencias originales de su abuelo. Por esa razón comenzó a buscarlas entre otros familiares con la esperanza de encontrar una pieza que tenga un significado especial para cumplir aquella promesa. "Estoy buscando algo de mi abuelo representativo, sea una camisa, alguna prenda... para dárselo a ellos", contó.