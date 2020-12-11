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La Kalle  / Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

Presunta manifestación de Yeison Jiménez en medio de una entrevista a Luis Alfonso
Farándula

Posible manifestación de Yeison Jiménez sorprende durante una entrevista de Luis Alfonso

Dany on the beat hablando junto a una foto de Yeison Jiménez cantando con micrófono
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Yeison Jiménez envío llamativo audio cuando componía Mala de profesión; productor lo revela

El cantante de música popular Yeison Jiménez sonriendo en primer plano y el productor revelando la canción
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Revelan parte de canción inédita que Yeison Jiménez le iba a dedicar a sus seguidores

El cantante de música popular Yeison Jiménez junto a su hermana en una celebración familiar
Farándula

Hermana de Yeison Jiménez confiesa el problema que enfrenta su familia: “Ya basta”

Emotivo mural de Yeison Jiménez en Corabastos rinde tributo a su historia
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Emotivo mural de Yeison Jiménez en Corabastos rinde tributo a su historia

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Mamá de Yeison Jiménez contó que se le manifestó antes de una cirugía: así fue el emotivo momento

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Así luce la tumba de Yeison Jiménez meses después de su fallecimiento

Montaje muestra a Jhon Alex Castaño con la imagen de Ciro Quiñonez y Jessi Uribe
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Jhon Alex Castaño no se guarda nada y habla del comentario de Ciro sobre Yeison Jiménez

Collage que muestra a Jhon Alex Castaño hablando y a la derecha una imagen de Yeison Jiménez
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Así vive Jhon Alex Castaño el luto seis meses después de la muerte de Yeison Jiménez

Mala de profesión- Yeison Jiménez (portada de canción)
Música

Letra completa de 'Mala de profesión' de Yeison Jiménez | VIDEO OFICIAL

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