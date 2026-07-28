Emotivo mural de Yeison Jiménez en Corabastos rinde tributo a su historia

Si eres seguidor de la música popular, seguramente te emocionará saber que el legado de Yeison Jiménez sigue más vivo que nunca.

Recientemente, se ha revelado una obra que toca las fibras más profundas de su historia personal y profesional: un mural conmemorativo en la central de abastos de Bogotá.

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¿Dónde está ubicado el mural de Yeison Jiménez y qué representa la obra?

El mural se encuentra en Corabastos, la central mayorista de alimentos más grande de todo el país. Este lugar no fue elegido al azar; para Yeison Jiménez, Corabastos fue un sitio insignia y representativo de su vida.



Debes saber que, durante su juventud y adolescencia, el artista, originario de Manzanares (Caldas), trabajó en esta plaza vendiendo aguacates para ayudar al progreso de su familia.

La obra visual captura precisamente esa dualidad entre sus inicios humildes y su éxito como estrella de la música.

En el mural, puedes ver la imagen del reconocido cantante sosteniendo un micrófono en la mano, mientras que en su hombro carga una canasta de aguacates.

Esta representación artística está plasmada sobre un fondo que combina los colores azul con negro, resaltado por un contorno amarillo.

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Además, se destaca la palabra "aventurero" escrita en letras blancas, haciendo referencia al apodo que lo acompañó en su destacada carrera musical en Colombia y América Latina.

Este homenaje se realizó en el marco de la fecha en la que el artista estaría cumpliendo 35 años de edad, el pasado 26 de julio. Es un tributo que busca mantener presente su historia de esfuerzo y trabajo constante.

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¿Quién pintó el mural de Yeison Jiménez en Corabastos y quiénes asistieron al evento?

La creación de esta pieza artística estuvo a cargo del artista nacional Miguel Klos. Según los reportes, Klos se encargó de cada detalle para otorgarle un realismo impactante a la obra, permitiendo que todos los visitantes de la central de abastos puedan apreciar la figura del "Aventurero" con gran fidelidad.

Al evento de revelación de la obra asistieron figuras muy importantes del género popular en la actualidad, quienes fueron amigos y colegas cercanos de Yeison.

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Entre los presentes estuvieron Jhonny Rivera y Francy, dos pilares de la música en Colombia que acompañaron este acto solemne en memoria del intérprete.

Además de este mural, debes saber que la memoria del cantante ha recibido múltiples honores en redes sociales y en su tumba ubicada en el cementerio.

Su partida dejó un vacío grande en el género, pero sus seguidores lo mantienen vigente a través de sus anécdotas y, por supuesto, de sus canciones.

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A pesar de su trágica muerte, la música de Yeison Jiménez sigue resonando con fuerza. Canciones póstumas como 'Dime que sí' y 'Mala de profesión' han alcanzado el éxito poco después de sus lanzamientos, consolidando su figura representativa en toda la región.

Si tienes la oportunidad de visitar Corabastos, ahora no solo encontrarás la dinámica comercial de siempre, sino también un punto de encuentro con la historia de un hombre que nunca olvidó de dónde venía.