¿En pleno mañanero? Jhonny Rivera reveló cómo vivió el terremoto y un detalle desató risas

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto también tomó por sorpresa a Jhonny Rivera y a su esposa, Jenny López, quienes se encontraban en su vivienda en Pereira cuando comenzó el fuerte movimiento.

El cantante decidió compartir en redes sociales el video registrado por las cámaras de su casa y, aunque las imágenes evidenciaron el susto del momento, fueron algunos detalles de la escena los que terminaron llamando especialmente la atención de sus seguidores.

En la grabación se observa inicialmente a una empleada de servicio realizando sus labores cerca de la piscina. Mientras barría, comenzó a sentir el movimiento y rápidamente expresó: “Ay Dios mío, está temblando”.

Sin soltar la escoba ni el recogedor, la mujer se dirigió hacia la vivienda para alertar a quienes estaban adentro.

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Fue entonces cuando apareció Jhonny Rivera en el pasillo, apenas cubierto con una toalla, mientras Jenny López salió vistiendo una bata. La reacción inmediata de la cantante fue dirigirse hacia el exterior ante el movimiento de la tierra.

Los detalles de los que se percataron los fans de Jhonny Rivera

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La particular vestimenta de Jhonny Rivera y Jenny López hizo que el video tomara un rumbo inesperado en redes sociales.

Aunque la situación correspondía a un momento de tensión, numerosos usuarios comenzaron a realizar comentarios en tono de humor y plantearon la posibilidad de que la pareja estuviera en un momento romántico cuando comenzó el terremoto.

Entre los mensajes publicados aparecieron frases como: “Los agarró en pleno mañanero. Gracias a Dios están bien”, "Ya ni un polvito se puede echar", "Aahhh con que eran ustedes los culpables", Jhony con la toalla de Jenny y Jenny con la salidera de Jhony, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios bromearon con la presencia de la trabajadora y su escoba otros relacionados con la forma en que cada integrante de la casa reaccionó ante la emergencia, sobre todo por la de la empleada que entró a la casa y nunca soltó las escoba,, o la de Jenny, quien salió corriendo al patio, dejando a Jhonny atrás.

"Jenny dijo la salvación es individual", "La.señora por nada del mundo suelta la escoba y va a ponerla en su lugar", “Primer video del terremoto que me causa tanta risa (lo siento)”, "Jhonny dijo con quien me voy con Jenny o la señora. No mejor con la señora que me hace la comida y el desayuno",

“La trabajadora del mes, fiel a su escobita”, fueron algunos de los comentarios.

En medio de las bromas, hubo seguidores que simplemente agradecieron que Jhonny Rivera, Jenny López y las demás personas presentes estuvieran bien.

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La escena también generó comentarios relacionados con la forma en que cada integrante de la casa reaccionó ante la emergencia. En medio de las bromas, hubo seguidores que simplemente agradecieron que Jhonny Rivera, Jenny López y las demás personas presentes estuvieran bien.

El propio cantante acompañó la publicación con un mensaje en el que explicó su reacción ante el movimiento: “Así vivimos el momento del temblor” y le agregó un emoji pícaro, para demostrar que lo tomó con algo de humor.

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Jhonny Rivera pasó del susto a ayudar a los damnificados

Más allá del curioso momento que quedó registrado en video, Jhonny Rivera utilizó su alcance en redes sociales para apoyar a las personas afectadas por la emergencia.

El cantante contó que su propia familia sufrió consecuencias por el terremoto, pues dos de sus sobrinos perdieron tanto su vivienda como su negocio debido al colapso de la estructura. Además, tras recorrer algunos sectores afectados, aseguró haber quedado “impactado por el panorama”.

Rivera también puso a disposición su Hotel La Rivera, ubicado en Pereira, como espacio de alojamiento y recepción de insumos para las personas que participaban en las labores de atención y rescate.

El artista compartió imágenes de rescatistas provenientes de Bogotá que llegaron al establecimiento para alimentarse y descansar antes de continuar con sus labores. “Tengo el honor de tener aquí en el hotel a estos verdaderos héroes que vinieron desde Bogotá”, manifestó.

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Asimismo, Jhonny Rivera habilitó un código QR para recibir donaciones destinadas a las familias que más lo necesitaban. Sin embargo, posteriormente alertó sobre un intento de fraude, luego de descubrir que alguien habría utilizado una imagen suya y cambiado el código para dirigir las donaciones hacia otro medio de pago.

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Por eso, el cantante aclaró que el código correcto únicamente aparece en sus historias oficiales de Instagram.

Así, mientras el video de su reacción durante el terremoto continúa generando comentarios por la particular escena protagonizada junto a Jenny López, Jhonny Rivera también ha aprovechado la atención de sus seguidores para impulsar acciones de ayuda tras la emergencia.

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