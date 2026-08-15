¿Terremoto de 7.7 genera alerta de tsunami en Colombia? Esto pasará según la UNGRD

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó que este sábado 15 de agosto, a las 5:48 a.m. (hora local de Indonesia), se registró un terremoto con una magnitud de 7.7 en la escala de Richter.

Para que te hagas una idea de la hora en nuestro país, eso equivaldría a las 5:48 p.m. del viernes 14 de agosto en Colombia.

El epicentro se localizó en la localidad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y tuvo una profundidad muy superficial de apenas 10 kilómetros.



Esta combinación de alta magnitud y poca profundidad suele ser peligrosa, y lastimosamente ya se reportan consecuencias graves en el país asiático.

Según el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres de Indonesia, se ha confirmado la muerte de 38 personas, mientras que otras 13 resultaron heridas (dos de gravedad y 11 con lesiones leves).

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Además, el impacto fue tal que unas 2.000 personas tuvieron que evacuar la zona por sus propios medios para ponerse a salvo.

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¿Hay alerta de tsunami en Colombia tras el terremoto en Indonesia?

Esta es la pregunta que más se están haciendo los colombianos en este momento y la respuesta corta es no. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronunció rápidamente para dar tranquilidad.

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico colombiano tras el #sismo de magnitud 7,7 registrado a 69 km al noroeste de #Ende, Indonesia. #SNDATColombia. pic.twitter.com/hMAap9Vnmb — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 14, 2026

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Tras un análisis técnico y exhaustivo realizado por la Dirección General Marítima (Dimar), se determinó que no existe riesgo ni amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano a raíz de este evento sísmico en Indonesia.

Aunque inicialmente la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) sí emitió una alerta de tsunami para regiones como Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y otras zonas cercanas al epicentro, esta alarma fue desactivada horas después.

En Colombia, los estudios confirmaron que la distancia y las características del sismo no representan un peligro de olas gigantes para nuestro litoral.

¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo en Indonesia hoy?

Como te mencioné, la magnitud definitiva fue de 7.7 grados, situándose a 69 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende.

Este evento ha generado gran impacto visual, circulando incluso videos del momento en que un edificio colapsó en un puerto de Maumere, en la isla de Flores.

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Es comprensible que este tipo de noticias generen alarma en Colombia, ya que venimos de una semana difícil.

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Cabe recordar que el pasado lunes 10 de agosto, nuestro país también fue sacudido por un fuerte terremoto de magnitud 7.4, que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y dejó afectaciones en miles de familias.

Esa cercanía cronológica entre ambos eventos ha hecho que muchos ciudadanos estén más alertas de lo habitual ante cualquier reporte sísmico global.

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Por ahora, puedes estar tranquilo si vives o tienes familiares en la costa Pacífica. Las entidades oficiales como la Dimar y la UNGRD mantienen el monitoreo constante, pero el parte oficial es de total normalidad para el territorio colombiano frente a este suceso en el sudeste asiático.

