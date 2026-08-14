Inquietante predicción del Profesor Salomón sobre nuevo terremoto antes de noviembre

Si creías que con los recientes eventos sísmicos ya habías pasado lo más difícil del año, es momento de que prestes atención a lo que se comentó en El Klub de La Kalle. En una entrevista cargada de misticismo y advertencias, el Profesor Salomón explicó que estamos viviendo lo que él denomina el "año ombligo".

Puedes leer: Rescatan a Daniela tras 36 horas del terremoto y familia revela una dolorosa noticia

Este periodo, que se sitúa en la mitad de una transformación global que culminará en el 2030, trae consigo una serie de pruebas para la humanidad que aún no han terminado.



¿Qué pasará con los sismos en el mundo según la advertencia de Salomón?

Durante su intervención, Salomón fue enfático al señalar que el periodo de pruebas no ha concluido tras el reciente terremoto en Colombia.



De acuerdo con su visión, todavía se espera otro "remesón" fuerte antes de los meses de octubre o noviembre. Lo más llamativo de su predicción es el desplazamiento del impacto geográfico: esta vez, la mayor fuerza de estos eventos se sentirá significativamente en Europa.

Esta advertencia no surge de la nada. Salomón vincula estos movimientos con la entrada a la "Era Acuariana", un ciclo de 2030 años que exige una transformación radical en la comunicación, la tecnología y la conciencia humana.

Según el experto, la Tierra se está "estremeciendo" para dar paso a los cambios necesarios, y estos fenómenos, aunque impactantes, forman parte de un proceso natural de ajuste planetario.

Publicidad

¿Por qué Europa sufrirá un "remesón" fuerte antes de que termine el año?

La explicación de Salomón para este fenómeno no es solo física, sino espiritual y energética. Señala que estos eventos buscan, en sus propias palabras, derribar la "soberbia" de ciertas naciones.

Menciona que países de Europa y otras regiones que históricamente se han percibido como superiores o "avanzadas" están atravesando crisis que buscan equilibrar la energía del planeta antes de finalizar el año.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Así se vivió el terremoto desde la cabina de La Kalle; Alejo entró en pánico

Este equilibrio energético pretende que el mundo entienda la importancia de la solidaridad. Salomón destaca que, mientras naciones que antes eran consideradas del "tercer mundo" se preparan para ser la despensa del futuro, otros países poderosos están retrocediendo y deberán buscar apoyo en regiones como Suramérica.

Por ello, el "remesón" que se espera en Europa funcionaría como un mecanismo de depuración y humildad frente a los cambios globales.

Además de la advertencia sísmica, Salomón recordó que el 2026 es un año de transición crítica donde "como es arriba es abajo".

Esto significa que los fenómenos espaciales, como los eclipses y las alineaciones planetarias que ocurren este mes de agosto, tienen un reflejo directo en los movimientos de la tierra y los sismos.

Para él, la Tierra necesita soltar cargas negativas como los rencores, la envidia y la soberbia para poder estabilizarse.

Publicidad

Para quienes sienten temor ante estas predicciones, el Profesor Salomón recomendó en El Klub de La Kalle mantener la calma y realizar actos de protección sencillos.

Sugirió, por ejemplo, utilizar la sal marina para hacer una cruz en la puerta de la casa como símbolo de protección ante las entidades o "egregores" de miedo que se desatan tras las tragedias.

Publicidad

También instó a utilizar el agua para "bendecir" el cuerpo y buscar la paz interna, recordándonos que el objetivo final no es el pánico, sino el despertar de la conciencia ante la nueva era que estamos construyendo.

El año logrará terminar con un mayor equilibrio solo después de que se completen estas alineaciones planetarias y pruebas de fin de año.

Mira también: Profesor Salomón revela que el terremoto en Colombia despertó entidades