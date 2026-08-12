Rescatan a Daniela tras 36 horas del terremoto y familia revela una dolorosa noticia

Daniela Largo, de 35 años, permanece en una unidad de cuidados intensivos después de haber sido rescatada con vida de entre los escombros de un hotel en Pereira, donde quedó atrapada tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

La mujer logró sobrevivir cerca de 36 horas bajo las estructuras y fue encontrada después de aproximadamente 10 horas de labores de rescate.



Aunque salió lúcida y, en un primer momento, los equipos que participaron en su extracción señalaron que no presentaba fracturas ni heridas de gravedad, su estado se complicó después de llegar al centro médico.

Su padre, Julio Largo, habló con Noticias Caracol y contó cómo su familia pasó de buscar desesperadamente a Daniela a permanecer pendiente de su evolución médica.

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Así encontraron a Daniela entre los escombros

La preocupación de la familia comenzó desde el mismo lunes. Daniela tenía previsto salir hacia Manizales para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero nunca llegó al encuentro familiar.

Su padre explicó que, ante la falta de noticias, comenzaron a buscarla en los lugares donde creían que podía estar y repartieron fotografías para preguntar por ella.

“Teníamos programado una salida a Manizales a celebrar el cumpleaños del niño (el hijo de Daniela) que era el mismo lunes y ella no llegó”, relató Julio Largo.

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La noticia que cambió la búsqueda llegó cuando un voluntario que colaboraba con los equipos de rescate escuchó un sonido entre los escombros.

“Hay alguien acá, hay alguien acá”, habría advertido el hombre a los rescatistas antes de que comenzaran a verificar el punto.

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Los equipos especializados revisaron el lugar y utilizaron una cámara para identificar a la persona atrapada.

“Ya ellos metieron una sonda con una cámara y le enfocaron bien a ella”, recordó Julio Largo, quien posteriormente recibió la confirmación de que se trataba de su hija.

Desde ese momento, la familia permaneció en el sitio mientras continuaban las labores para sacar a Daniela.

Rescate de Daniela Largo en Pereira /Foto: redes sociales

Daniela estaba consciente cuando fue rescatada

Uno de los aspectos que más esperanza generó entre sus familiares fue el estado en el que Daniela salió de los escombros.

Según contó su padre, la mujer estaba completamente lúcida y podía comunicarse. Inicialmente, la información recibida por la familia apuntaba a que no tenía fracturas y que únicamente había quedado atrapado uno de sus brazos.

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“Nos hacíamos cuentas alegres. Bueno, ella está hablando bien, los rescatistas nos decían ella está en perfectas condiciones, ella tiene un bracito atrapado con una puerta”, relató Julio.

Sin embargo, la situación médica cambió durante el traslado hacia el hospital.

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El padre explicó que Daniela sufrió una fuerte complicación mientras era trasladada en ambulancia y posteriormente presentó un paro cardiorrespiratorio. Los médicos tuvieron que realizar maniobras de reanimación durante 17 minutos.

“Las cosas se complicaron desde la ambulancia. En la ambulancia me cuenta mi esposa de que desde ahí ella entró en una crisis y llegó acá al hospital en crisis, muy mal”, explicó.

El delicado estado de salud de Daniela

De acuerdo con el relato de Julio Largo, los médicos le explicaron a la familia que Daniela llegó con una condición delicada y que varios órganos se habían visto comprometidos.

El padre aseguró que un médico le explicó que el corazón de su hija estaba trabajando aproximadamente al 20 %, además de presentar complicaciones relacionadas con otros órganos.

“No, don Julio, aquí es un milagro, pero su niña tiene comprometido el corazón, está trabajando al 20 %, tiene problemas de hipertensión, tiene un pulmón comprometido”, recordó que le dijo el médico.

Otro de los problemas se relacionó con el brazo que permaneció atrapado durante las horas que Daniela estuvo bajo los escombros.

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Según explicó su padre, al quedar aprisionado se produjo una afectación severa en la extremidad. Después de ser liberada, el restablecimiento de la circulación habría generado nuevas complicaciones en su organismo.

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“En el momento que liberaron la mano, la sangre que estaba ahí retenida empezó a circular. Entonces esa sangre retenida causó daños en el cerebro, el corazón, riñones, hígado”, relató Julio Largo.

Daniela permanece actualmente en UCI bajo atención médica, mientras su familia sigue pendiente de su evolución.

Entre las decisiones médicas que analiza el equipo que atiende a Daniela está la posibilidad de amputar una parte de su brazo, debido al daño que sufrió la extremidad mientras permaneció atrapada.