VIDEO: Extrañas figuras fueron grabadas en el cielo de Rionegro tras el terremoto

El pasado lunes 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4, uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados recientemente en el país. Horas después del sismo, habitantes de Rionegro, Antioquia, reportaron la presencia de una extraña figura estática en el cielo, que fue registrada en video.

De acuerdo con las imágenes compartidas por ciudadanos en redes sociales, se observa un punto o figura luminosa que permanece aparentemente inmóvil a gran altura.

Uno de los testigos señaló que la grabación fue realizada hacia las 11:50 de la mañana, aproximadamente cuatro horas después del terremoto, cuyo movimiento principal ocurrió a las 7:34 a. m.



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El autor del video describió el objeto como un punto que permanecía en el mismo lugar y que, según su percepción, no mostraba los movimientos habituales de una aeronave. “Lleva bastante rato postrado en el mismo lugar. Puede que se trate de algún globo aerostático, pero sigue quieto”, manifestó.

Asimismo, aseguró que las imágenes no fueron creadas mediante inteligencia artificial y afirmó que habitantes de otros puntos de Antioquia, incluido el corregimiento de Tapartó, en Andes, también reportaron avistamientos similares durante esa jornada.

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¿Qué teorías surgieron por las figuras vistas después del terremoto?

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La aparición de la figura en medio de la emergencia generó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos relacionaron las imágenes con fenómenos paranormales o con objetos voladores no identificados (OVNI), otros plantearon explicaciones de carácter meteorológico o tecnológico.

Una de las posibilidades mencionadas es que se trate de un globo meteorológico o de gran altitud. Estos dispositivos pueden reflejar la luz solar y, dependiendo de la distancia, las condiciones atmosféricas y el tipo de cámara utilizada, pueden verse desde tierra como puntos brillantes.

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El uso de zoom digital o lentes teleobjetivo también puede modificar la apariencia de objetos ubicados a gran distancia y hacer que parezcan discos o esferas luminosas.

Otra teoría mencionada en redes sociales fue la de las llamadas “luces de terremoto”, un fenómeno que ha sido reportado en algunas zonas cercanas a grandes movimientos telúricos.

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Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mencionó que muchos de los destellos luminosos reportados durante terremotos pueden corresponder a fenómenos eléctricos asociados con líneas de energía. Además, no existe evidencia científica que permita relacionar directamente el objeto registrado en Rionegro con el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuál es el balance del terremoto en Colombia?

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El supuesto fenómeno registrado en el cielo ocurrió mientras el país concentraba sus esfuerzos en atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó.

Según el balance preliminar, el sismo dejó más de 240 personas fallecidas, 1.310 heridas y 2.568 desaparecidas. El Servicio Geológico Colombiano también registró más de 47 réplicas durante las horas posteriores al movimiento principal.

El periodista José Patiño relató la angustia que vive su familia mientras buscan a su padre, Darío Patiño, tras el colapso de una edificación en Cali. /Foto: AFP

Hasta el momento, ninguna autoridad científica o gubernamental mencionó qué era el objeto registrado en el cielo de Rionegro. Por esta razón, las diferentes teorías que circulan en redes sociales deben entenderse como hipótesis.

Las imágenes continúan generando comentarios entre los usuarios, mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda, atención y recuperación en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.