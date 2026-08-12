¿Qué significa situación de desastre nacional, declarada en Colombia tras terremoto?

El pasado lunes 10 de agosto, Colombia vivió uno de los eventos sísmicos más potentes de su historia reciente. Un terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó un saldo trágico y daños estructurales masivos en diversas regiones.

Ante la gravedad de la situación, el presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1171, mediante el cual se declara oficialmente la situación de desastre de carácter nacional.

Si te preguntas qué significa esto para el país y para los afectados, aquí te lo explicamos con claridad.



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Esta declaratoria no es un simple formalismo. Es una herramienta legal que le permite al Estado activar un régimen especial para responder de manera inmediata a las consecuencias de la emergencia.

La medida tiene una vigencia inicial de 12 meses, que pueden ser prorrogados por un periodo igual si la situación lo requiere. En esencia, busca que la ayuda llegue más rápido a donde más se necesita, sin las trabas burocráticas habituales.

¿Qué implica legalmente la declaratoria de desastre nacional en Colombia?

Cuando el Gobierno declara el desastre nacional, se habilitan mecanismos para la movilización de recursos extraordinarios.

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Esto significa que las autoridades pueden realizar transferencias económicas directas a los entes territoriales para que tengan fondos inmediatos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación.

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Uno de los puntos más importantes es la creación de la Subcuenta SISMO 2026, destinada específicamente a administrar el dinero para la atención de esta tragedia.

Además, bajo esta figura, el Ejecutivo puede expedir decretos con fuerza de ley y adoptar medidas excepcionales en el marco de una emergencia económica y social.

En términos prácticos, esto facilita la compra de suministros, la contratación de servicios de rescate y la reconstrucción de infraestructura crítica de manera ágil.

¿Qué departamentos fueron incluidos en la declaratoria de desastre nacional?

Si vives en alguna de las zonas afectadas, es clave que sepas si tu región está cubierta por este decreto.

La declaratoria de desastre nacional incluye oficialmente a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander.

Estas regiones han sido identificadas como las que presentan mayores daños tras el movimiento telúrico. Por ejemplo, en Cali se han registrado 95 fallecidos, mientras que en Pereira la cifra asciende a 79 víctimas mortales.

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La inclusión en el decreto asegura que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordine con las entidades locales la elaboración de un Plan de Acción Específico para la Recuperación.

Además del esfuerzo nacional, el país cuenta con un importante respaldo externo. Se ha confirmado una cooperación internacional de 1.300 millones de dólares proveniente de organismos multilaterales para contribuir directamente a la atención de la crisis.

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Países como Estados Unidos, Suecia, Turquía y Japón, entre otros, ya han dispuesto recursos y equipos especializados para apoyar las labores de rescate y reconstrucción en todo el territorio nacional.

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