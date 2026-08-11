Daiky Gamboa revela el obstáculo que enfrentó Karol G al mudarse a Estados Unidos

La internacionalización de Karol G no fue un proceso de la noche a la mañana. Durante su paso por El Klub de La Kalle, Daiky Gamboa recordó la época en la que ambos se mudaron a Miami y los retos que esto implicó para la carrera de la Bichota, especialmente en lo que respecta al dominio de un segundo idioma.

Aunque la cantante ya había estudiado inglés y había vivido previamente en Estados Unidos, el miedo a hablarlo en público era una constante.

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Daiky confesó que, al llegar a Miami, el inglés de Karol G era "muy cerrado". Según sus palabras, a ella le daba pena expresarse, a pesar de tener los conocimientos básicos.

Fue en ese entorno donde Daiky se convirtió en un apoyo fundamental para ella. Él relató que siempre ha tenido un oído privilegiado para los idiomas y una gran capacidad para imitar acentos, habilidades que desarrolló de manera empírica.

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Gamboa explicó que su dominio del inglés proviene de su juventud, cuando se obsesionó con traducir canciones de metal gótico para demostrar que no eran satánicas, y de ver programas como el de las Kardashians o escuchar a Christina Aguilera.

Esta capacidad de imitación le permitió aprender no solo inglés, sino también portugués e italiano, logrando que la gente piense que es nativo de esos lugares aunque no tenga un vocabulario extenso.

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¿Por qué a Karol G le costaba hablar inglés según Daiky Gamboa?

El DJ señaló que se trataba principalmente de una cuestión de confianza. "A ella le daba miedo hablar inglés", afirmó Daiky en la cabina de La Kalle. Al ver esto, él la impulsaba constantemente diciéndole: "Venga para acá, es que yo nací para eso".

Con el tiempo, y gracias a la convivencia y la práctica constante, la artista logró romper esa barrera y ganar la fluidez que muestra hoy en día en sus entrevistas internacionales y giras mundiales.

¿Cómo aprendió Daiky Gamboa a hablar inglés tan bien?

Daiky sorprendió a los locutores al contar que nunca había conocido el mar ni había salido del país cuando ya hablaba un inglés de nivel increíble.

Su primer trabajo formal fue en un call center que exigía un inglés sin acento para pedir donaciones en Canadá.

Allí demostró su talento al realizar en solo dos horas las ventas que a otros les tomaba cuatro, lo que le permitió costearse su vida en Medellín antes de entrar de lleno al mundo de la moda y la producción,.

