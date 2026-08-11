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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El secreto detrás del primer encuentro entre Daiky Gamboa y Karol G: "Estaba destinado"

El secreto detrás del primer encuentro entre Daiky Gamboa y Karol G: "Estaba destinado"

Mucho antes de llenar estadios y dominar las listas globales, la Bichota y su mejor amigo cruzaron caminos en Medellín, marcando el inicio de un vínculo que superó lo profesional.

Daiky Gamboa revela en El Klub de La Kalle cómo conoció a Karol G
Daiky Gamboa revela en El Klub de La Kalle cómo conoció a Karol G
Foto: Redes de Daiky Gamboa
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

En una reveladora entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el reconocido DJ, diseñador y creador de contenido, Daiky Gamboa, compartió detalles inéditos sobre su vida y su relación con una de las artistas más importantes del momento: Karol G.

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Daiky relató que su primer encuentro con la cantante ocurrió hace más de diez años en Medellín, en un momento en que ambos estaban empezando a construir sus respectivas carreras.

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Para ese entonces, Daiky trabajaba en una de las agencias de moda más destacadas de la capital antioqueña.

Según su relato, fue asignado para realizar el styling de un video musical de Karol G titulado "Ya no te creo", producido por la reconocida empresa 36 Grados.

Curiosamente, Gamboa confesó que en esa época él no era el estilista principal, sino que se desempeñaba como asistente, cuya labor principal era planchar la ropa.

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Sin embargo, sus jefas decidieron enviarlo a él para liderar el proyecto, algo que él considera que "estaba destinado a pasar".

Desde el primer momento en que se vieron, la conexión fue inmediata. Daiky describe que ambos tienen personalidades muy similares: son amables, conversadores y divertidos.

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Al llegar al set, Daiky propuso un concepto estético muy diferente al que Karol G solía usar. Él le planteó que, al ser una artista y estar invirtiendo una suma considerable en el video, no podía verse igual a como se vestía todos los días.

Esa visión artística fue la que permitió que Karol G confiara en él y comenzaran a trabajar juntos de forma más estrecha.

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¿Cómo fue el primer trabajo de Daiky Gamboa con Karol G?

Daiky explicó que su labor inicial fue asesorarla en su imagen para el videoclip de "Ya no te creo". A pesar de que ella no lo conocía y él tampoco a ella, el proceso fluyó gracias a la empatía mutua.

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Después de ese proyecto, Daiky continuó su camino profesional trabajando un año como estilista personal de Maluma en Bogotá, antes de regresar a Medellín para dedicarse a otros oficios, incluyendo una panadería gourmet, antes de reencontrarse laboralmente con la Bichota.

¿Qué opina Daiky Gamboa de ser llamado "el amigo de Karol G"?

Durante la charla en El Klub de La Kalle, Daiky dejó claro que no le molesta que lo reconozcan principalmente por su amistad con la cantante. Al contrario, manifestó sentirse orgulloso de ser la mano derecha de "semejante ser humano".

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Para él, es su responsabilidad como artista presentarse y mostrar su propio trabajo para que la gente lo conozca más allá de ese vínculo, pero recalcó que su amistad de más de una década se basa en una energía impresionante y una lealtad profunda.

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