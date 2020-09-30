En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A SILLETERO DESAPARECIDO
¿CÓMO MURIÓ ALAHIA?
¿AURELIO ES ROJO O ROSADO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Karol G

Karol G

Karol G posa para la promoción del tracklist oficial de su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'
Música

Karol G reveló el tracklist de su nuevo álbum: Drake, Bruno Mars y las canciones oficiales

La cantante Karol G posando al aire libre en un bote junto al agua y la imagen de ella llorando un en concierto
Farándula

Karol G entre lágrimas sorprende con una confesión en pleno concierto: “Ya lo superé”

Karol G habla con una niña en pleno concierto en Toronto durante un divertido momento viral
Música

¡En shock! Así quedó Karol G tras la inesperada petición de una niña en pleno concierto

Marcela Reyes revela que fue amenazada por Anuel tras un comentario que hizo sobre Yailin
Farándula

"Tuve que dar disculpas": Marcela Reyes revela calvario que vivió tras amenaza de Anuel

Karol G en primer plano junto a un recuadro superior que exhibe un cartel sosteniéndose en su concierto
Farándula

Así fue el inolvidable regalo de Karol G a una pareja en el primer concierto del 'Tropitour'

Karol G estrena 'Matadora'
Música

Karol G sorprende con adelanto de ‘Matadora’ y promete soltarla muy pronto

Karol G, cantante colombiana elegida para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027
Farándula

Karol G recibirá estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood; se une a otras colombianas

Selfie en primer plano de la cantante Karol G con cabello rubio y flequillo, acostada de lado, usado para ilustrar la noticia sobre la filtración de su llamada para cancelar su tour.
Farándula

Revelan preocupante llamada de Karol G con su director: “Cancelar el tour”

Karol G lloró en redes y su hermana Verónica Giraldo le respondió con un sentido mensaje
Farándula

Hermana de Karol G reacciona al video de la cantante llorando y envía un emotivo mensaje

Karol G publicó una foto llorando y explicó por qué rompió en llanto
Farándula

Karol G aparece llorando en una foto y causa preocupación; lo guardó mucho tiempo

Publicidad

Publicidad

Publicidad