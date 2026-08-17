Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ASÍ JHONNY RIVERA VIVIÓ EL TEMBLOR
MULTAN A CAMIÓN CON AYUDA HUMANITARIA
PERRO RECIBE PENSIÓN ALIMENTARIA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Tu vivienda está lista para un sismo? Cinco detalles que deberías revisar en tu casa

¿Tu vivienda está lista para un sismo? Cinco detalles que deberías revisar en tu casa

El movimiento de la tierra puede generar emergencias, pero revisar tu hogar y organizarte con tu familia ayuda a estar mejor preparado.

Sismo cómo preparar tu vivienda y reducir riesgos ante una emergencia.jpg
Sismo cómo preparar tu vivienda y reducir riesgos ante una emergencia
Foto referencila creada con IA
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

Un sismo puede ocurrir en cualquier momento y, aunque no es posible anticipar exactamente cuándo sucederá, sí existen acciones que pueden realizarse desde casa para disminuir los riesgos durante una emergencia.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Revisar algunos elementos de la vivienda, organizar las rutas de salida y tener preparado un kit son medidas sencillas que pueden contribuir a proteger a quienes viven allí.

Últimas noticias

Un perro raza pug con arnés azul sentado en primer plano frente a las áreas comunes y edificios de ladrillo
Información de servicio

Residentes con mascotas en conjuntos podrían tener nuevas reglas; conoce la propuesta

Un cachorro pequeño mirando hacia arriba asustado desde un hueco bajo bloques de concreto
Información de servicio

Este es el registro de mascotas para que los bomberos puedan buscarlas en caso de terremoto

Te puede interesar:

Ayuda humanitaria recibió multas y Ministerio de Transporte respondió.jpg
Nación

¿Se cae el comparendo? MinTransporte responde a multa a camión con ayuda humanitaria

Luis Alfonso atacaron camión que llevaba ayudas humanitarias al Chocó.jpg
Farándula

Revelan por qué atacaron el camión de Luis Alfonso que transportaba ayudas para el Chocó

La prevención también hace parte de la preparación de una vivienda. En Bogotá, desde la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se promueven acciones para que los ciudadanos revisen sus hogares y adopten medidas antes de que ocurra una situación de emergencia.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

En ese contexto, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) compartió cinco recomendaciones que pueden aplicarse en los hogares para mejorar las condiciones de seguridad frente a un sismo.

Publicidad

Sismo: asegura los objetos que puedan representar un riesgo

Uno de los primeros puntos que se pueden revisar dentro de una vivienda son los muebles y objetos pesados. Elementos que no estén correctamente asegurados podrían volcarse durante el movimiento y generar situaciones de riesgo.

Publicidad

Por eso, la recomendación es asegurar muebles y objetos pesados que puedan volcarse. Una revisión de estos elementos permite identificar cuáles necesitan ser fijados o ubicados de una manera más segura.

La medida puede aplicarse especialmente a aquellos objetos de mayor tamaño o peso que se encuentren en espacios donde permanecen habitualmente los integrantes de la familia.

Sismo: revisa ventanas, vidrios, muros y techos

Otro aspecto importante está relacionado con las ventanas y demás elementos fabricados en vidrio. La CVP recomienda revisar ventanas y elementos de vidrio que puedan romperse, con el propósito de identificar posibles riesgos dentro de la vivienda.

La inspección también debe incluir los principales componentes de la estructura que puedan mostrar señales visibles de deterioro. En este caso, se recomienda observar muros, techos y fachadas para identificar posibles señales que requieran atención.

Esta revisión permite tener una mirada más completa del estado de la vivienda y detectar situaciones que conviene atender como parte de la preparación ante un sismo.

Publicidad

Mantén despejadas las rutas de salida

Durante una emergencia, contar con una ruta de salida libre de obstáculos puede facilitar el desplazamiento de las personas que se encuentran dentro de la vivienda.

Publicidad

Por esta razón, otra de las recomendaciones consiste en mantener despejadas las rutas de salida. Pasillos, accesos y espacios destinados para evacuar deben permanecer libres para evitar que objetos u otros elementos dificulten el desplazamiento.

No se trata únicamente de preparar la vivienda después de que ocurra un sismo, sino de incorporar estas revisiones como parte de las tareas habituales de prevención.

Prepara un kit de emergencia y acuerda un punto de encuentro

La preparación también implica tener a la mano los elementos necesarios para responder ante una emergencia. La CVP recomienda tener listo un kit de emergencia para el hogar.

A esto se suma una medida que involucra a todos los integrantes de la familia: acordar un punto de encuentro. Definir previamente dónde reunirse permite establecer una referencia común en caso de que sea necesario salir de la vivienda.

De esta manera, la preparación no depende únicamente de las condiciones físicas de la casa, sino también de que la familia tenga claro cómo organizarse ante una eventual emergencia.

Publicidad

La prevención ante un sismo comienza en casa

Las cinco recomendaciones apuntan a un mismo objetivo: identificar con anticipación aquellos aspectos de la vivienda que podrían representar un riesgo y establecer medidas sencillas para estar mejor preparados.

Publicidad

Te puede intteresar:

Shakira recaudó un millón de dólares para reconstruir escuelas en Chocó.jpg
Farándula

Shakira sorprende al Chocó con millonaria ayuda y promesa para damnificados por terremoto

Juan Felipe Giraldo su novia reveló el último video antes del terremoto.jpg
Nación

El último video que Juan Felipe Giraldo le envió a su novia antes de fallecer en terremoto

Asegurar muebles y objetos pesados, revisar vidrios, observar muros, techos y fachadas, mantener despejadas las salidas y preparar un kit de emergencia junto con un punto de encuentro son acciones que pueden comenzar a realizarse desde ahora.

La invitación de la Caja de la Vivienda Popular es revisar el hogar y tomar las medidas necesarias para construir una vivienda más segura. Ante un sismo, la prevención y la preparación pueden convertirse en herramientas fundamentales para reducir riesgos durante una emergencia.

Relacionados

Sismo

Terremoto

Temblor