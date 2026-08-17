¿Tu vivienda está lista para un sismo? Cinco detalles que deberías revisar en tu casa

Un sismo puede ocurrir en cualquier momento y, aunque no es posible anticipar exactamente cuándo sucederá, sí existen acciones que pueden realizarse desde casa para disminuir los riesgos durante una emergencia.

Revisar algunos elementos de la vivienda, organizar las rutas de salida y tener preparado un kit son medidas sencillas que pueden contribuir a proteger a quienes viven allí.

La prevención también hace parte de la preparación de una vivienda. En Bogotá, desde la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se promueven acciones para que los ciudadanos revisen sus hogares y adopten medidas antes de que ocurra una situación de emergencia.

En ese contexto, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) compartió cinco recomendaciones que pueden aplicarse en los hogares para mejorar las condiciones de seguridad frente a un sismo.

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Sismo: asegura los objetos que puedan representar un riesgo

Uno de los primeros puntos que se pueden revisar dentro de una vivienda son los muebles y objetos pesados. Elementos que no estén correctamente asegurados podrían volcarse durante el movimiento y generar situaciones de riesgo.

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Por eso, la recomendación es asegurar muebles y objetos pesados que puedan volcarse. Una revisión de estos elementos permite identificar cuáles necesitan ser fijados o ubicados de una manera más segura.

La medida puede aplicarse especialmente a aquellos objetos de mayor tamaño o peso que se encuentren en espacios donde permanecen habitualmente los integrantes de la familia.

Sismo: revisa ventanas, vidrios, muros y techos

Otro aspecto importante está relacionado con las ventanas y demás elementos fabricados en vidrio. La CVP recomienda revisar ventanas y elementos de vidrio que puedan romperse, con el propósito de identificar posibles riesgos dentro de la vivienda.

La inspección también debe incluir los principales componentes de la estructura que puedan mostrar señales visibles de deterioro. En este caso, se recomienda observar muros, techos y fachadas para identificar posibles señales que requieran atención.

Esta revisión permite tener una mirada más completa del estado de la vivienda y detectar situaciones que conviene atender como parte de la preparación ante un sismo.

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Mantén despejadas las rutas de salida

Durante una emergencia, contar con una ruta de salida libre de obstáculos puede facilitar el desplazamiento de las personas que se encuentran dentro de la vivienda.

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Por esta razón, otra de las recomendaciones consiste en mantener despejadas las rutas de salida. Pasillos, accesos y espacios destinados para evacuar deben permanecer libres para evitar que objetos u otros elementos dificulten el desplazamiento.

No se trata únicamente de preparar la vivienda después de que ocurra un sismo, sino de incorporar estas revisiones como parte de las tareas habituales de prevención.

Prepara un kit de emergencia y acuerda un punto de encuentro

La preparación también implica tener a la mano los elementos necesarios para responder ante una emergencia. La CVP recomienda tener listo un kit de emergencia para el hogar.

A esto se suma una medida que involucra a todos los integrantes de la familia: acordar un punto de encuentro. Definir previamente dónde reunirse permite establecer una referencia común en caso de que sea necesario salir de la vivienda.

De esta manera, la preparación no depende únicamente de las condiciones físicas de la casa, sino también de que la familia tenga claro cómo organizarse ante una eventual emergencia.

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La prevención ante un sismo comienza en casa

Las cinco recomendaciones apuntan a un mismo objetivo: identificar con anticipación aquellos aspectos de la vivienda que podrían representar un riesgo y establecer medidas sencillas para estar mejor preparados.

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Asegurar muebles y objetos pesados, revisar vidrios, observar muros, techos y fachadas, mantener despejadas las salidas y preparar un kit de emergencia junto con un punto de encuentro son acciones que pueden comenzar a realizarse desde ahora.

La invitación de la Caja de la Vivienda Popular es revisar el hogar y tomar las medidas necesarias para construir una vivienda más segura. Ante un sismo, la prevención y la preparación pueden convertirse en herramientas fundamentales para reducir riesgos durante una emergencia.