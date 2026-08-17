Revelan por qué atacaron el camión de Luis Alfonso que transportaba ayudas para el Chocó

El cantante de música popular Luis Alfonso confirmó una situación que generó preocupación durante el traslado de ayudas humanitarias hacia el Chocó.

Un camión cargado con alimentos, recolectados para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, fue atacado mientras avanzaba por una carretera del departamento de Antioquia.

De acuerdo con el artista, la cabina del vehículo recibió 12 impactos, aunque el conductor consiguió continuar su recorrido y resultó ileso.

El vehículo había salido desde el sector de La Macarena con destino al municipio de Unión Panamericana, en el Chocó.

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La carga hacía parte de una iniciativa impulsada por Luis Alfonso y otras entidades para llevar suministros a las comunidades que atraviesan una compleja situación tras la emergencia.

Luis Alfonso contó cómo ocurrió el ataque al camión

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Según el relato compartido por Luis Alfonso en sus redes sociales, el incidente ocurrió cerca de Ciudad Bolívar, Antioquia. Allí, varias personas que se movilizaban en motocicletas habrían intentado detener el camión para quedarse con la mercancía.

“Le pegaron 12 tiros a la cabina del camión, un atentado grande para quererle robar al conductor el vehículo, la mercancía”, manifestó el cantante al referirse a lo ocurrido.

El intérprete explicó que, pese a los impactos recibidos en la parte frontal del automotor, el conductor logró maniobrar para alejarse del lugar y ponerse a salvo. La persona que estaba al volante no sufrió lesiones y pudo continuar con el traslado de los alimentos.

La situación fue especialmente delicada debido a que se trataba de una carga destinada a familias damnificadas por el terremoto que golpeó diferentes zonas del occidente colombiano. Para Luis Alfonso, la prioridad era que los productos llegaran a las comunidades que los necesitan.

“Gracias a Diosito, el conductor llevaba el angelito de la guarda al lado y no tuvo ninguna herida, salió ileso”, expresó el artista.

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Luis Alfonso pidió acompañamiento para transportar las donaciones

Después de conocer que el conductor estaba fuera de peligro y que la mercancía no había sido comprometida, Luis Alfonso hizo un llamado a quienes continúan organizando ayudas para las zonas afectadas.

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El cantante recomendó evitar los desplazamientos nocturnos en solitario y solicitar acompañamiento de la Policía Nacional cuando sea necesario movilizar grandes cantidades de donaciones hacia los territorios que todavía requieren asistencia.

“Les pido por favor que tengan mucho cuidado, no viajen solitos de noche por ahí con ayudas. Pidanle acompañamiento a la Policía”, señaló.

#Colombia 🚨 Atacan a tiros camión que llevaba ayudas humanitarias al Chocó.

El vehículo, que transportaba alimentos para familias afectadas por el terremoto, fue atacado por hombres que se movilizaban en motocicletas cuando transitaba cerca de Ciudad Bolívar, Antioquia. Según… pic.twitter.com/wdOowhrPCt — Vanguardia (@vanguardiacom) August 17, 2026

La petición se produce mientras diferentes organizaciones, autoridades y ciudadanos mantienen los esfuerzos para hacer llegar alimentos, medicamentos, elementos de aseo y otros artículos a las comunidades afectadas por el terremoto.

Las ayudas de Luis Alfonso ya habían reunido toneladas de alimentos

Antes del incidente, Luis Alfonso había participado activamente en la campaña para recolectar suministros destinados a las personas afectadas por la emergencia. Junto con otros artistas, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, impulsó puntos de acopio en el Centro de Espectáculos La Macarena.

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De acuerdo con la información suministrada, esta iniciativa permitió reunir 30 toneladas de alimentos y enseres. Además, el concierto benéfico realizado el sábado 15 de agosto alcanzó una recaudación de 6.000 millones de pesos, recursos destinados a las familias afectadas.

El camión que sufrió el ataque hacía parte precisamente de este esfuerzo para llevar asistencia hasta el Pacífico colombiano.

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Pese al incidente registrado durante el trayecto, el objetivo principal finalmente pudo cumplirse. El propio Luis Alfonso confirmó que los alimentos llegaron a su destino y que la misión de entregar la ayuda humanitaria no se detuvo.

“Pudimos hacer la misión que era llevar la comida”, afirmó el artista, antes de reiterar su llamado a extremar las precauciones durante los recorridos.

El hecho pone nuevamente la atención sobre las dificultades que pueden presentarse en las rutas utilizadas para transportar suministros hacia las regiones afectadas por la emergencia. Mientras las ayudas continúan movilizándose, Luis Alfonso y su equipo señalaron que mantendrán su participación en estas iniciativas, ahora con mayor atención a las medidas de seguridad durante los desplazamientos.

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