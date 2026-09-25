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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida actriz colombiana revela "morir nueve veces" tras accidente cerebrovascular

Reconocida actriz colombiana revela "morir nueve veces" tras accidente cerebrovascular

La artista recordó los momentos críticos que enfrentó durante las grabaciones de la telenovela 'La Cacica', donde sufrió una emergencia médica que afectó su salud, iniciando proceso de rehabilitación.

Monitor de signos vitales en unidad hospitalaria en imagen conceptual sobre emergencias de salud y rehabilitación
Imagen de referencia de un monitor de signos vitales en un centro médico durante la atención de urgencias y rehabilitación de salud
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La actriz Omeris Arrieta, reconocida por interpretar a 'La Chona' en la reconocida serie de Caracol Televisión, 'La Cacica' relató una de las emergencias de salud más complejas de su trayectoria artística durante el rodaje de la misma serie. En esa producción, la artista sufrió un grave accidente cerebrovascular que puso en riesgo su vida.

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En medio de su participación en el programa 'Día a Día', la artista se reencontró con su hija Valeria Duarte, con quien recordó el difícil episodio que vivió; dio varios detalles del fuerte accidente que marcó su vida, al punto de reforzar su vínculo y valorar cada instante vivido.

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¿Qué le ocurrió a la actriz Omeris Arrieta durante el rodaje?

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Cuando la actriz grababa en Mompox, experimentó síntomas físicos que la alertaron. La actriz expresó: “Sentí el calor, me sentí rara y veía a la asistente por la mitad. Me dieron agua. Pero yo sabía que algo me estaba pasando”.

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Al ser evaluada en un centro médico por un especialista en neurología, la artista no lograba responder las típicas preguntas que se realizan en estos casos, sobre su edad o el año en curso. Durante el traslado de urgencia hacia Cartagena, sufrió nueve convulsiones y una trombosis, ingresando a la UCI en Valledupar.

Los especialistas le explicaron a sus familiares que el pronóstico era reservado y existía un alto riesgo de parálisis o pérdida total de la memoria. Pese a atravesar serias complicaciones presupuestarias, su familia gestionó el medicamento solicitado para disolver el coágulo.

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La actriz colombiana Ayda Homero en imagen comparativa tras revelar detalles de su quebranto de salud
La actriz Ayda Homero relató los momentos críticos de salud que enfrentó tras sufrir un accidente cerebrovascular durante el rodaje de 'La Cacica'
Foto collage creado por La Kalle; @omeris_arrieta

¿Cómo fue la recuperación de Omeris Arrieta tras el accidente cerebrovascular?

Aunque el medicamento funcionó de manera positiva y ayudó a salvar su vida, las complicaciones se mantuvieron, tanto así que al momento de despertar no logró reconocer a su hija. En medio del impacto por no recordar, Omeris confesó que le pedía a Dios: “Llévame, si no podré hacer lo que me apasiona, llévame”.

Su hija, Valeria Duarte, asumió la responsabilidad de enseñarle a leer nuevamente y acompañarla a reaprender sus funciones elementales. Tras varios meses de estimulación constante, la actriz logró recordar a su hija y recuperar de manera progresiva sus capacidades cognitivas.

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La afectada analizó las largas jornadas laborales que realizaba antes de la emergencia, admitiendo que: “Yo me creía la mujer maravilla”; a su vez, se culpó por lo que le había sucedido: “Fue mi culpa, Dios no tiene nada que ver con lo que me pasó. Al contrario, él me guardó porque morí 9 veces”.

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En el programa también estuvo el reconocido neurocirujano colombiano Kemel Ghotme, quien aprovechó el tiempo en pantalla para destacar el método CORRE como guía de primeros auxilios. Esta sigla evalúa la cara torcida, alteración en ojos, rápida debilidad, hablar raro y llamar a emergencias de forma inmediata.

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