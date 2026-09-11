Fredy Guarín revela detalles sobre episodio que marcó su vida: "Quedé sin nada"

El futbolista Fredy Guarín volvió a encender las redes sociales tras su paso por un reconocido podcast. En varias ocasiones, el deportista habló sobre sus batallas personales, sus recaídas y su salud mental.

En medio de la entrevista concedida a Doers the Podcast, el exfutbolista abrió su corazón para detallar momentos difíciles que atravesó. Tras su retiro del futbol, hace 4 años.

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El ex mediocampista expresó que, cuando tomó esta decisión, sintió un enorme vacío en su rutina. Relatando en sus propias palabras: "Quedé sin nada, quedé limpio, como el dicho, porque lo único que sabía hacer era jugar al fútbol y el terreno de juego era mi oficina". Perder eso lo afectó.



Varios de sus seguidores saben que Guarín, durante su etapa profesional, su foco principal fue la disciplina deportiva. Él se refirió así: "La pelota era mi psicóloga, no sabía hacer otra cosa". Al quedar sin esa dinámica, el consumo de alcohol se volvió su vía de escape.

¿Qué ocurrió durante la recaída de Fredy Guarín con su amigo?

Guarín relató que, en medio de la fuerte crisis del año 2021, se enfrentó a un episodio extremo cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. En el video compartido por las redes sociales del podcast en cuestión, relató: "Casi mato a un amigo, le disparé. En esa recaída donde entré en depresión".

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Indicó que al otro día, al ver a su amigo herido en el centro médico, se aisló en su vivienda, pasando por horas dramáticas e incluso aseguró que esa había sido una de las tres veces en las que intentó acabar con su vida: "Ya mi amigo en el hospital en urgencias, quedo solo en casa... Me intenté suic.... con la misma pistola"

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El deportista continuó su duro relato, destacando el milagro de permanecer con vida tras ese grave hecho. En la grabación afirmó que: "Estoy vivo por obra y gracia de Dios". Ese momento representó el punto más crítico antes de buscar la ayuda necesaria.

¿Cómo comenzó Fredy Guarín su proceso de rehabilitación?

Al ver la situación en la que se encontraba, el exfutbolista sabía que había tocado fondo; tal motivo lo llevó a comunicarse con sus allegados, a quienes les pidió ayuda. En la grabación recordó: "Y les dije en esa llamada, les dije, borracho. Estaba muy borracho. Les dije: "No puedo más". Por favor, ayúdenme y hagan lo que tengan que hacer".

Este episodio fue clave a tal punto de marcar su vida; afirmó que fue "el último día que consumí alcohol, ese es el día que volvían a hacer", motivándolo a iniciar su cambio.

En otra ocasión, Guarín indicó que se comunicó con una profesora de su infancia, la cual dirige un centro de apoyo y es una de las personas que lo ayuda con su proceso de rehabilitación. Durante el tratamiento conoció que su adicción tenía un transfondo, en el que se escondían traumas de su infancia y juventud.

El exmediocampista Fredy Guarín comprendió que el problema no era solo la bebida. A pesar de todo lo vivido, actualmente lleva más de dos años sobrio y lidera charlas preventivas para jóvenes atletas.

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