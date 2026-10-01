Así fue el rescate de dos personas atrapadas tras el colapso de una vivienda en Pereira

Dos personas fueron rescatadas con vida este 1 de octubre luego del colapso de una vivienda ubicada en la carrera 9.ª con calle 12, en el centro de Pereira. La emergencia movilizó a la Policía Nacional y a organismos de socorro, que llegaron al lugar para buscar entre los escombros a quienes pudieran haber quedado atrapados.

La vivienda ya había resultado afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto y, según la información entregada sobre la emergencia, terminó colapsando debido a las vibraciones generadas por el tráfico vehicular del sector.

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El desplome ocurrió 51 días después del terremoto y generó una rápida reacción de los equipos de emergencia, que ingresaron a la zona para inspeccionar los restos de la estructura y establecer si había personas atrapadas.



Las labores de búsqueda permitieron confirmar que dos personas permanecían con vida dentro de la zona afectada. Una de ellas era una mujer de 37 años, quien quedó atrapada con sus miembros inferiores aprisionados entre los escombros.



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El rescate de la mujer requirió especial atención mientras los equipos trabajaban para conseguir liberarla. Durante el procedimiento fue canalizada y recibió oxígeno mientras avanzaban las maniobras para sacarla de la estructura.

“Fue canalizada y tiene suministro de oxígeno, mientras se puede liberar”, informaron las autoridades durante la emergencia.

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La frase daba cuenta del momento que se vivía en el lugar: la mujer había sido localizada con vida, pero todavía permanecía atrapada y los organismos de socorro debían avanzar con cuidado para poder retirarla.

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Dos personas fueron encontradas con vida entre los escombros

La operación continuó mientras los equipos especializados realizaban las labores de búsqueda y rescate en el inmueble.

Finalmente, las dos personas fueron rescatadas con vida tras el colapso de la vivienda en el centro de Pereira.

En el caso de la mujer de 37 años, sus miembros inferiores habían quedado aprisionados por la estructura. Después de ser liberada, recibió atención médica.

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Al lugar llegaron integrantes de la Policía Nacional, bomberos y unidades especializadas de búsqueda, quienes participaron en las labores para revisar los escombros y establecer la situación de las personas que pudieran encontrarse dentro de la edificación.

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La emergencia ocurrió en una vivienda que ya había sufrido afectaciones durante el terremoto del 10 de agosto. Este antecedente hizo parte de las condiciones que rodearon el desplome registrado este miércoles 1 de octubre.

Tras el rescate, la zona permaneció acordonada mientras las autoridades adelantaban las verificaciones correspondientes y evaluaban las condiciones del inmueble.