La descarada respuesta de pareja que abandonó a sus perros en El Dorado: "Ustedes verán"

Una pareja que llegó desde Miami al aeropuerto El Dorado de Bogotá habría dejado a sus dos perros en la terminal después de que el ICA detectara inconvenientes en la documentación de los animales. Los viajeros tenían como destino final Cali, pero decidieron continuar su recorrido sin las mascotas.

El caso ocurrió el 29 de septiembre de 2026 y rápidamente generó indignación entre las autoridades de protección animal y usuarios de redes sociales. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), los animales quedaron bajo protección del Distrito mientras se revisa lo ocurrido.

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Los perros son un Pomerania y un Pitbull, de cinco y seis meses, respectivamente. Según la primera valoración realizada después de que fueran recogidos en el aeropuerto, ambos se encontraban en buen estado de salud.



El problema comenzó durante el control de ingreso al país. Según explicó Antonio Hernández, director del IDPYBA, el ICA encontró dudas relacionadas con los documentos de vacunación presentados para los animales.



La situación impedía que la pareja pudiera continuar el viaje con sus mascotas mientras se resolvían las irregularidades encontradas.

Fue entonces cuando, según el relato entregado por el funcionario, los viajeros tomaron la decisión de continuar hacia Cali y dejar a los perros en Bogotá.

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Antonio Hernández contó a medios de comunicación la respuesta que, según su versión, dieron los viajeros al momento de dejar a los animales.

“Estas personas dijeron: ‘Nosotros seguimos para Cali, ustedes mirarán qué hacen’. Dejaron los animales, embarcaron para Cali y siguieron”, afirmó el director del IDPYBA.

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Después de conocer la situación, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá acudieron al aeropuerto para hacerse cargo de los perros.

Los animales fueron trasladados para recibir atención y quedaron bajo protección del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. La primera valoración indicó que estaban en buenas condiciones, mientras continuaban las revisiones relacionadas con su documentación y situación.

El Distrito señaló que el caso será llevado ante las autoridades correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que puedan existir.

Hernández explicó que se adelantan acciones ante la Inspección de Policía y que también se analiza la intervención de la Fiscalía por las posibles irregularidades relacionadas con los documentos y por el abandono de los animales.

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Piden que los perros no sean devueltos

Uno de los puntos que ahora revisan las autoridades es qué ocurrirá con los dos perros y si deben ser entregados nuevamente a quienes aparecen como sus responsables.

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El director del IDPYBA manifestó que solicitarán que los animales permanezcan bajo protección mientras avanza el proceso correspondiente.

“Vamos a judicializarlos por la posible falsedad y porque obviamente el abandono de un animal puede ser delito en Colombia”, afirmó Hernández.

La expresión del funcionario hace referencia a una posible actuación de las autoridades y no significa que exista una decisión judicial definitiva contra la pareja.

Por ahora, los hechos continúan bajo revisión y serán las entidades competentes las encargadas de determinar si hubo irregularidades en la documentación presentada y qué consecuencias podrían derivarse de la decisión de dejar a los animales en el aeropuerto.

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También pidieron revisar las visas de la pareja

El caso tomó otra dimensión después de que el director del IDPYBA hiciera un llamado a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que evalúe la situación migratoria de los viajeros.

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Hernández planteó públicamente la posibilidad de que se revisen sus visas estadounidenses, aunque aclaró que se trataba de una solicitud informal.

“Pedir, de una manera informal realmente, pero que creo que ha generado mucho eco y mucha solidaridad a la Embajada de Estados Unidos, que ojalá les revocara las visas”, manifestó el funcionario.

La Alcaldía de Bogotá confirmó que el IDPYBA solicitó a la Embajada evaluar la posibilidad de revocar las visas de los responsables dentro del contexto del caso.