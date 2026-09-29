Así puedes viajar con tu mascota en avión en 2026: tarifas y condiciones que debes conocer

Uno de los planes que más ilusión genera a la hora de tomar vacaciones o desplazarse es conocer lugares nuevos; sin embargo, para quienes conviven con animales de compañía suele aparecer la preocupación de tener que buscar un lugar de paso donde dejarlos.

Por esta razón, cada vez más personas eligen llevar consigo a sus perros o gatos a destinos que resulten ser pet friendly.

Dado que el avión es uno de los medios de transporte más utilizados para viajar, es indispensable que conozcas detalladamente cuáles son las tarifas y las exigencias que debes cumplir antes de comprar el tiquete de tu compañero de cuatro patas.



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¿Qué aerolíneas en Colombia permiten viajar con mascotas en 2026 y cuánto cuesta?

Para volar con tu mascota en avión debes tener en cuenta que las condiciones y los cobros cambian según la empresa aérea que elijas. A continuación, te compartimos la información relevante y los precios fijados por cuatro de las aerolíneas que prestan este servicio en el país:



Avianca

Esta aerolínea exige realizar la reserva del servicio con un tiempo mínimo de 48 horas antes del vuelo. Permite el transporte de mascotas tanto en la cabina como en la bodega bajo las siguientes pautas:

En cabina: El peso total del animal no debe ser superior a los 10 kg y debe viajar dentro de un contenedor flexible que se ubique debajo del asiento frente a ti. Las medidas máximas del guacal deben ser 55 cm de largo, 35 mm de ancho y 25 cm de alto. Adicionalmente, la mascota no puede superar los 20 cm de altura, ya que debe poder moverse sin dificultad dentro del recipiente durante el trayecto, del cual no podrá salir. Para vuelos nacionales, la tarifa inicia desde los $80.000 COP, mientras que para destinos internacionales el valor varía según el lugar de llegada.

El peso total del animal no debe ser superior a los 10 kg y debe viajar dentro de un contenedor flexible que se ubique debajo del asiento frente a ti. Las medidas máximas del guacal deben ser 55 cm de largo, 35 mm de ancho y 25 cm de alto. Adicionalmente, la mascota no puede superar los 20 cm de altura, ya que debe poder moverse sin dificultad dentro del recipiente durante el trayecto, del cual no podrá salir. Para vuelos nacionales, la tarifa inicia desde los $80.000 COP, mientras que para destinos internacionales el valor varía según el lugar de llegada. En bodega: Se autoriza un peso máximo de hasta 70 kg. En esta modalidad, la mascota debe ir dentro de un contenedor rígido (fabricado en fibra de vidrio, metal o plástico) suministrado por el usuario, con dimensiones que cambian según el tamaño del animal. En trayectos nacionales, el cobro parte desde los $225.000 COP y en vuelos internacionales dependerá del destino.

Se autoriza un peso máximo de hasta 70 kg. En esta modalidad, la mascota debe ir dentro de un contenedor rígido (fabricado en fibra de vidrio, metal o plástico) suministrado por el usuario, con dimensiones que cambian según el tamaño del animal. En trayectos nacionales, el cobro parte desde los $225.000 COP y en vuelos internacionales dependerá del destino. Dato clave: Es muy importante consultar previamente las fechas de viaje con la aerolínea, ya que en ciertas temporadas del año se suspende el traslado de mascotas por razones de precaución.

JetSmart

En el caso de JetSmart, los animales de compañía únicamente tienen permitido viajar en la cabina del avión. Debes solicitar el cupo con anticipación, puesto que la compañía solo admite un límite de cuatro mascotas por vuelo.

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El guacal o contenedor no debe exceder las medidas de 38 cm de largo x 35 cm de ancho x 22 cm de alto, y la suma del peso del recipiente con el animal no puede sobrepasar los 10 kilos.

En cuanto a las tarifas, para vuelos nacionales el costo empieza desde los $60.000 COP (el cual puede fluctuar según el trayecto y el pasajero), mientras que en rutas internacionales el precio suele iniciar en los $80 dólares.

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LATAM

LATAM brinda la alternativa de llevar mascotas tanto en cabina como en bodega, adaptando sus cobros según el peso y las horas de vuelo:

En cabina: Tu perro o gato puede ir en un bolso especial para mascotas (de máximo 25 cm de alto x 38 cm de ancho x 40 cm de largo) o en un contenedor rígido (de 19 cm de alto x 33 cm de ancho x 36 cm de largo) en el que pueda moverse. En vuelos nacionales, el precio arranca desde los $60.000 COP. En trayectos internacionales varía según el destino y, si el vuelo dura más de 6 horas, la tarifa fijada es de $250 dólares.

Tu perro o gato puede ir en un bolso especial para mascotas (de máximo 25 cm de alto x 38 cm de ancho x 40 cm de largo) o en un contenedor rígido (de 19 cm de alto x 33 cm de ancho x 36 cm de largo) en el que pueda moverse. En vuelos nacionales, el precio arranca desde los $60.000 COP. En trayectos internacionales varía según el destino y, si el vuelo dura más de 6 horas, la tarifa fijada es de $250 dólares. En bodega: El peso límite de la mascota depende de la duración del viaje: en vuelos de hasta 4 horas se permiten hasta 32 kg, y en trayectos de hasta 5 horas el límite es de 23 kg. Para rutas nacionales, la tarifa se calcula por rangos de peso: de 0 a 23 kg cuesta $170.000 COP; de 24 a 32 kg tiene un valor de $200.000 COP; y de 33 a 45 kg vale $250.000 COP. En vuelos internacionales de 6 horas o más, el costo oscila entre $150 y $300 dólares.

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Wingo

Esta aerolínea transporta un máximo de seis mascotas por vuelo, únicamente en la cabina y dentro de un contenedor que no sobrepase los 10 kg. Para trayectos nacionales, la tarifa para animales de hasta 10 kg inicia en los $70.000 COP, mientras que para destinos internacionales parte desde los $60 dólares.

Si viajas con un perro de apoyo emocional de hasta 10 kg, este se traslada gratis; pero si supera dicho peso, se debe pagar una tarifa de $70.000 COP. Ten en cuenta que estos costos varían dependiendo del destino final y de si efectúas la compra en línea o de forma presencial en el aeropuerto.

¿Cuáles son los requisitos, documentos y restricciones para viajar con mascotas en avión?

Más allá de asumir el costo del pasaje, debes asegurarte de cumplir rigurosamente con los requisitos de edad, salud y documentación estipulados por las empresas de transporte aéreo.

En la mayoría de las aerolíneas, únicamente se autoriza el traslado de perros y gatos mayores de cuatro meses de edad.

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También se permite el ingreso de perros de apoyo emocional, para los cuales es obligatorio presentar un certificado médico emitido por un profesional de la salud mental, y perros de servicio entrenados para auxiliar a personas con alguna discapacidad, quienes deben contar con la certificación correspondiente de su entrenamiento.

Entre los documentos que te pueden solicitar al momento del abordaje se encuentran:

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Certificado de salud animal con una vigencia de un año a partir de su fecha de expedición.

Fotocopia del carné de vacunas con el esquema completo y actualizado.

Registro de inspección del animal.

Certificado vigente (con no más de un mes de expedición) donde conste el peso exacto de la mascota.

Formulario oficial diligenciado de la aerolínea, en los casos en que la compañía así lo requiera.

Razas no permitidas para viajar en avión

Existe un punto crucial de seguridad que no debes pasar por alto: las aerolíneas no permiten el viaje de razas braquiocefálicas (hocico chato) ni de sus respectivos cruces o mestizos.

Esta prohibición se debe a que este tipo de animales suele sufrir severas complicaciones respiratorias en el aire, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de que padezcan golpes de calor, emergencias de salud o episodios graves de estrés durante el trayecto.