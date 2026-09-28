Jhonny Rivera no escatimó en la "endulzada" de amigo secreto; dio tremenda sorpresa

El cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar cuál fue la endulzada que preparó para su amigo secreto. Aunque lo habitual en esta tradición es entregar dulces, el artista decidió ir mucho más allá y preparar una sorpresa especial para su familiar.

El sábado 26 de septiembre de 2026, el cantante compartió en sus redes sociales un video en el que aparece junto a su familia y varios seres cercanos durante la tradicional entrega de las endulzadas. En las imágenes se observa el momento en que cada uno participa en esta celebración.

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La ocasión, relacionada con la celebración del Día del Amor y la Amistad, tomó un giro inesperado cuando llegó el turno de Jhonny. El artista había sacado previamente el nombre de su hermana Julieta y aprovechó la oportunidad para preparar un regalo que, más allá de los dulces, pudiera acompañarla durante mucho más tiempo.



En compañía de su madre, su esposa Jenny López y otros allegados, el cantante llevó a Julieta hasta el lugar donde estaba preparada la sorpresa, en la zona exterior de su vivienda. Allí le entregó el obsequio principal: un automóvil.

¿Por qué Jhonny Rivera le regaló un carro a su hermana Julieta?

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Antes de revelar la sorpresa frente a los asistentes, Jhonny Rivera explicó los motivos que lo llevaron a tener este importante detalle con su hermana. Sin embargo, primero expresó de manera pública que consideraba injusto que su hermana no hubiese recibido su 'endulce':

“Yo tengo demasiado, demasiado que agradecer a todo mi equipo de trabajo. Son maravillosos todos. Pero sí tengo que decir algo que me parece injusto, muy injusto, y es que no hayan endulzado a Julieta"

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Tras estas palabras, el artista indicó: “Yo quiero endulzarla”, dando paso a la sorpresa que había preparado en la zona exterior de su casa. Allí esperaba el obsequio con el que quiso sorprender a su hermana durante la celebración familiar.

Asimismo, Jhonny resaltó el papel de Julieta en su trayectoria: “Me parece que es más que merecido. Parte de mi carrera, parte de lo que soy yo, es gracias a Julieta”. También destacó su esfuerzo al atender a las personas durante sus proyectos.

¿Cómo reaccionó Julieta al recibir el carro de regalo de su hermano?

La reacción de Julieta no se hizo esperar al descubrir el vehículo afuera de la residencia, rompiendo en llanto por la gran emoción del momento. Conmovida y con la voz temblorosa, la hermana del artista le dedicó unas palabras de gratitud.

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Frente a sus allegados, la mujer manifestó: “Gracias a Dios por este hermano que es un ángel de Dios en la tierra para todos. Yo creo que todos tenemos que agradecerle algo a él siempre”. Además, afirmando que el artista hace su vida mucho más fácil.

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Julieta concluyó su intervención asegurando que: “Tener un ángel en la tierra es tener a Johnny como hermano. Siempre está pendiente de qué necesita uno”. La publicación generó numerosos mensajes de apoyo en redes sociales valorando el gesto con su familia y resaltaron la generosidad constante demostrada por el cantante pereirano.