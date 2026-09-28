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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mr. Stiven en el ojo del huracán por grave acusación a Karina García; podría ir preso

Mr. Stiven en el ojo del huracán por grave acusación a Karina García; podría ir preso

Una 'tiradera' entre Kris R. y el streamer escaló luego de fuertes declaraciones sobre María Julissa, Karina García y Blessd, mientras una denuncia también genera atención pública.

El creador de contenido Mr Stiven TC en imagen de referencia tras polémica por acusaciones y tiradera con Kris R
El streamer Mr Stiven afronta una fuerte controversia en redes sociales tras ser objeto de serias acusaciones y un enfrentamiento público con Kris R
Foto: stiven.tc
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Las alarmas se encendieron alrededor del streamer Stiven Tangarife Caicedo, conocido como Mr. Stiven, luego de que el cantante de trap Kris R. asegurara públicamente que el creador tendría una investigación relacionada con una menor de 13 años. El señalamiento surgió en medio de una fuerte disputa entre ambos.

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La polémica comenzó por una producción musical de Kris R., en la que hizo referencia a Stiven y a su pareja, María Julissa. Una de las frases que generó la reacción del streamer fue: “Que risa, frontenando esas guisas, te pongo a que le ponga cachos al novio como Stiven a María Julissa”(Sic).

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¿Por qué Kris R. mencionó una investigación contra Mr. Stiven?

Después de la canción, Stiven respondió durante una transmisión en vivo y lanzó señalamientos contra el hijo de Karina García y Kris R. En sus declaraciones cuestionó la paternidad del bebé que viene en camino y mencionó al cantante Blessd.

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“Quién sabe realmente si ese hijo sea suyo. Porque cuando estuviste en Cartagena...estabas esperando afuera de la habitación mientras Blessd se …. a tu mujer en tu cara y tú esperando fuera de la habitación y así cantas de trap”, afirmó el streamer durante la transmisión.

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El creador de contenido también sostuvo que el bebé podría tener ADN de varios hombres. Las declaraciones generaron una nueva respuesta de Kris R., quien publicó un video en sus redes sociales y le dio 24 horas para revelar quién le había contado sobre el supuesto encuentro ocurrido en Cartagena.

“Si usted en 24 horas no le dice quién le dijo ese rumor, se le arma el mierdero, porque usted sabe el caso que tiene en este momento con la menor de 13 años y ese caso no se ha caído, ese caso está en investigación, no quiera jugar conmigo. A usted le tienen un caso abierto por una menor de 13 años, bro, y de eso sí hay pruebas”, dijo Kris R.

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¿Qué respondió Mr. Stiven a las acusaciones realizadas por Kris R.?

El señalamiento generó revuelo en redes sociales, especialmente porque la discusión entre ambos artistas pasó de la canción y las declaraciones personales a una acusación relacionada con una menor de edad.

El streamer respondió en sus redes sociales y calificó el señalamiento como una falsa acusación. “Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas, qué risa mapamundi, no sabe qué más decir”, escribió.

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Además, aseguró que las afirmaciones relacionadas con los hechos de Cartagena sí serían reales y manifestó que estaría esperando recibir “luz verde” para revelar quién le habría entregado esa información. También publicó varias historias en las que aseguró contar con “datos reales”.

Hasta el momento, ninguna de las partes presentó de manera pública la documentación que permita comprobar las declaraciones realizadas durante esta disputa. Por esa razón, los señalamientos divulgados en redes sociales permanecen como acusaciones y versiones enfrentadas.

Publicación de Mr Stiven en redes sociales reaccionando a las acusaciones de Kris R y supuesta investigación judicial
El streamer Mr Stiven se pronunció en redes tras las acusaciones y rumores de investigación judicial en su contra durante su controversia con Kris R
Foto: @MrStivenTc1616/X

¿Qué se conoce sobre la denuncia en contra de Mr. Stiven?

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Un medio de comunicación se refirió al caso de Stiven Tangarife y señaló que la Fiscalía adelantaría una investigación para establecer si se vulneraron los derechos de una menor. Según esa versión, el abogado Víctor Mosquera habría presentado la denuncia en representación de la madre de la menor.

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De acuerdo con la información publicada, la investigación buscaría esclarecer los hechos y determinar si existió alguna conducta que constituya delito. La denuncia ubicaría los hechos en enero de 2024, cuando la menor presuntamente tenía 13 años.

También se indicó que, según la denuncia, el vinculado con los hechos habría realizado en una publicación un comentario dirigido a la menor en el que le decía que era “muy bonita”. La investigación deberá establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que correspondan.

La información conocida hasta ahora proviene de declaraciones en redes sociales y de la versión publicada por un medio de comunicación. La responsabilidad de Mr. Stiven no fue determinada públicamente y cualquier decisión sobre el caso corresponde a las autoridades competentes.

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