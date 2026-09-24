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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Yaya Muñoz salió del closet? Inesperada confesión sobre Andrea Valdiri

¿Yaya Muñoz salió del closet? Inesperada confesión sobre Andrea Valdiri

Durante un pódcast de entretenimiento, la panelista habló sin filtros sobre la barranquillera y lo que piensa de ella. Sus palabras llegaron a la bailarina, quien sorprendió con su respuesta.

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri en imagen representativa tras confesión en un pódcast de entretenimiento
Yaya Muñoz sorprendió al hablar abiertamente sobre Andrea Valdiri en un pódcast, generando la rápida y llamativa reacción de la empresaria barranquillera
Foto montaje realizado por La Kalle; @_lavaldiri; @dahianlorena
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Las creadoras de contenido Andrea Valdiri y Yaya Muñoz tienen ardiendo las redes sociales tras una conversación en Tamo En Vivo. Allí, la panelista habló sin filtros sobre la impresión que le genera la barranquillera y sorprendió a sus compañeros.

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El comentario surgió durante una charla sobre una anécdota relacionada a Andrea Valdiri. En medio de las bromas, Dahian Lorena, conocida como Yaya, comenzó a hablar sobre la apariencia de la bailarina y contó lo que piensa cuando la ve.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Andrea Valdiri?

La expresentadora de El Klub de La Kalle aseguró que, aunque no le gustan las mujeres, 'La Valdiri' le parece atractiva. Su confesión provocó risas entre los integrantes del programa y dio paso a la conversación sobre la bailarina: "A mí que no me gustan las mujeres, yo veo a Valdiri y digo: "Está mamacita, hasta yo le hago"".

Uno de los compañeros de la panelista también recordó una situación relacionada con la barranquillera. Mientras hablaba sobre sus movimientos, mencionó una parte del cuerpo que desconocía y que llamó su atención durante aquella escena: "Yo no sabía que había un músculo que sale de aquí".

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Después de esta intervención, la panelista del programa aclaró el nombre de la zona a la que se refería su compañero: “Oblicuo se llama”.

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La conversación siguió alrededor del baile del vientre que supuestamente le realizó la barranquillera a uno de los panelistas, quien contó que observó cómo se marcaba el músculo mientras ella realizaba sus movimientos y recordando la particular situación:

"Dios mío, tengo un mondongo ahí que yo cómo voy a saber que hay un músculo. Y yo cuando estoy bailando y ella me está... sí me entiende... el baile del vientre" relató.

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El presentador explicó qué fue lo que más llamó su atención durante aquel momento: "Yo noté algo en ella, como que cuando me miró seduciéndome y yo veía que ese oblicuo se marcaba", mientras continuaba con su relato.

Yaya volvió a intervenir para reiterar su comentario sobre la barranquillera: "Mamacita, mamacita, hasta yo le hago", afirmó entre risas.

Su compañero continuó elogiando la habilidad de Andrea para bailar y se refirió a la manera en que mueve su cuerpo. "Y mueve... mueve ese jopo como si fuera una mano, huevón. Es que es bailarina" .

¿Cómo respondió Andrea Valdiri a Yaya Muñoz?

El fragmento de la conversación llegó hasta las redes sociales de la barranquillera, quien decidió compartirlo con sus seguidores. La bailarina tomó con humor las palabras de Yaya y respondió directamente a la panelista mediante una publicación.

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“Me meooooo ……… Yaya ven dímelo”, escribió la creadora de contenido junto al video. La respuesta de Valdiri llamó la atención de varios internautas, quienes reaccionaron al tono de la interacción y a la manera en que respondió a las declaraciones hechas durante el pódcast.

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Este intercambio ocurrió mientras ambas creadoras se preparan para participar en Stream Fighters 5. Andrea Valdiri se enfrentará a La Divaza, mientras que Yaya Muñoz participará junto a Beba en el evento de boxeo.

Video que puedes ver: Yaya Muñoz queda fuera de Stream Fighters y señala a Luisa Castro: "Hice comentario de Westcol”

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