¡Ya salieron! Link directo para consultar los resultados del ICFES Saber 11

¡Ya salieron los resultados del ICFES! El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) habilitó oficialmente la plataforma de consulta para las pruebas Saber 11 - Calendario A. Los más de 500,000 estudiantes que presentaron el examen el pasado 26 de julio ya pueden conocer sus puntajes globales, percentiles y niveles de desempeño.

La publicación se realizó en las este 24 de septiembre de 2026, desatando una oleada masiva de consultas virtuales. Si eres uno de los estudiantes expectantes, te presentamos la guía definitiva para ingresar al sistema sin contratiempos.

Link oficial para consultar tus resultados del ICFES

Para evitar intermediarios o páginas fraudulentas, debes ingresar directamente a los servidores del Estado. Sigue estos pasos clave:



Haz clic directo en este 👉 Sistema PRISMA - Autenticación de Resultados. Selecciona tu tipo de documento de identidad (Tarjeta de identidad o Cédula). Escribe el número correspondiente sin puntos, guiones ni espacios. Ingresa tu fecha de nacimiento exacta. Supera la verificación de seguridad (Captcha) y presiona el botón "Ingresar".

Puedes leer: Resultados ICFES Saber 11: LINK oficial y cómo consultar (2026)



El sistema desplegará de inmediato tu tarjeta de resultados. Te sugerimos guardarla y descargar el reporte en formato PDF de manera inmediata para asegurar tu copia física.

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Más de 500,000 estudiantes ya pueden ingresar al portal oficial del ICFES para consultar y descargar su reporte de las pruebas Saber 11.

¿Qué hacer si la página del ICFES está caída o lenta?

Debido al gigantesco volumen de usuarios conectados simultáneamente, la plataforma del ICFES suele presentar intermitencias o demoras en la carga. Si te aparece un mensaje de error o la pantalla se queda en blanco, aplica estas recomendaciones de soporte técnico:



No recargues la página constantemente: Esto satura aún más el servidor web.

Esto satura aún más el servidor web. Borra el caché de tu navegador: O intenta abrir el link utilizando una ventana en modo incógnito .

O intenta abrir el link utilizando una ventana en . Evita las horas pico: Las mejores horas con menor tráfico son las primeras horas de la tarde o la madrugada.

Puedes leer: Así puedes estudiar GRATIS en la universidad con tus resultados ICFES 2026

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¿Cómo entender tu puntaje global y los percentiles?

Al abrir tu reporte verás una cifra en letras grandes. Ese es tu puntaje global, el cual se calcula en una escala de 0 a 500 puntos. Un resultado nacional promedio se sitúa sobre los 250 puntos, mientras que un desempeño sobresaliente supera la barrera de los 350 puntos.

Por otra parte, el percentil te indica qué porcentaje de estudiantes obtuvieron un puntaje inferior al tuyo a nivel país. Por ejemplo, si tu reporte marca el percentil 85, significa que tu rendimiento fue superior al del 85% de todas las personas que tomaron la prueba en esta jornada.

Recuerda que los canales oficiales del ICFES en X atienden dudas de soporte de forma permanente. No compartas tus credenciales de acceso con extraños.