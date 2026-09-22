¿Te alcanzó? Este es el puntaje que se considera un buen resultado en el ICFES 2026

Tras la esperada publicación de los resultados de las pruebas de Estado, seguro te enfrentas a un nuevo interrogante frente a tu pantalla. Aunque ver la cifra numérica final genera un gran alivio, la gran mayoría de los estudiantes desconoce el peso real de su calificación en el ámbito académico nacional. Comprender qué se considera un buen puntaje en el ICFES Saber 11 este 2026 es fundamental para que traces tu ruta hacia la educación superior, pues este indicador determina si puedes acceder a programas de becas públicas o asegurar tu cupo en las carreras más competitivas del país.

Para evaluar tu resultado con precisión, es necesario que entiendas que la prueba no se gana ni se pierde bajo un modelo de aprobación tradicional, sino que se analiza mediante rangos cualitativos y percentiles.

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El promedio nacional y tu puntaje base en Colombia

El examen de Estado califica sobre una escala que va de 0 a 500 puntos globales. Históricamente, el promedio nacional del ICFES se ubica alrededor de los 250 puntos. Obtener una cifra cercana a este umbral significa que te encuentras justo en la media del rendimiento académico de los bachilleres del país.

A partir de allí, los analistas de la educación y las oficinas de admisiones universitarias clasifican tu desempeño en tres grandes categorías técnicas para que sepas dónde estás parado:



Puntaje Promedio-Bajo (Menos de 250 puntos): Limita tus opciones de ingreso directo a las universidades públicas tradicionales y te exigirá procesos de nivelación en competencias básicas.



Limita tus opciones de ingreso directo a las universidades públicas tradicionales y te exigirá procesos de nivelación en competencias básicas. Puntaje Promedio-Alto (Entre 250 y 320 puntos): Es un resultado competitivo que te abre las puertas en múltiples instituciones privadas y te permite postularte a diversas carreras profesionales ordinarias.



Es un resultado competitivo que te abre las puertas en múltiples instituciones privadas y te permite postularte a diversas carreras profesionales ordinarias. Buen Puntaje ICFES (Más de 320 puntos): Se considera un desempeño sobresaliente. Si estás en este rango, superas al 85% de la población evaluada y te posicionas de forma muy favorable en los escalafones de selección.

Los resultados individuales de las pruebas Saber 11 podrán consultarse desde este viernes 25 de septiembre en el portal web del Icfes. / Foto: IA de La Kalle.

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El umbral de la excelencia: Si buscas becas o universidades élite

Si tu objetivo es obtener una de las codiciadas becas de financiación estatal o ingresar a programas de alta exigencia como Medicina o Ingenierías en las principales universidades públicas, la meta es muchas veces más estricta. Un excelente puntaje ICFES se consolida a partir de los 360 puntos.

Estar por encima de esta línea te otorga un percentil superior al 95%. Esto no solo te garantiza la exención de exámenes de admisión en varios planteles, sino que te convierte en candidato directo para distinciones de excelencia académica y subsidios de sostenimiento.

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Recuerda que cada una de las las cinco áreas del conocimiento se evalúa individualmente de 0 a 100 puntos, por lo que un desempeño equilibrado en todas las materias es tu verdadero secreto para elevar el indicador global.

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Preguntas frecuentes sobre tu puntaje del ICFES